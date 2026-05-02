Javier Ruiz desmonta en TVE todo el dinero que paga el PP a Vito Quiles y no deja títere con cabeza

Este viernes, La 1 mantuvo en emisión 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz a pesar del festivo por el día del Trabajo. Y desde el minuto 1, el presentador dejó claro que en el programa de TVE iban a destapar "la financión ultra" y que les iban a explicar paso a paso quienes financian a Vito Quiles.

"Les vamos a contar quién paga y cómo paga, con contratos menores, con licitaciones que no existen, con contratos de adjudicación a dedo a agitadores de la ultraderecha. Hoy levantamos el balance, ¿Quién paga a Vito Quiles?", empezaba señalando Javier Ruiz.

Más información Pedro Piqueras le quita la careta al PP en TVE por lo que ha hecho con Vito Quiles y se fija en un detalle clave

Tras ello, Javier Ruiz tiró de datos para desmontar cómo el PP ha financiado y sigue financiando al medio para el que trabaja Vito Quiles haciéndose eco de las informaciones de El Salto. "Lo que hay es un contagio económico. El PP está financiando a estos ultras de ultraderecha y lo está haciendo así", avanzaba el presentador poniendo el foco en las comunidades autónomas presididas por el PP que financian a EDATV, el medio de Javier Negre.

"Estas son las comunidades autónomas que están firmando contratos menores, los que se adjudican a dedo, los que están por debajo de 18.000 euros, para que no se tengan que licitar. En Murcia, la Comunidad de Madrid, Galicia, Extremadura, Castilla y León y Aragón", recalcaba el presentador de 'Mañaneros 360'.

"Pero no son solo las comunidades autónomas, es que el PP está también enviando dinero a través de esos contratos menores a través de diputaciones provinciales como Almería, Zamora, Ciudad Real, Ourense, Toledo, Cádiz y Valencia. Todas están mandando contratos menores a la empresa en la que opera Vito Quiles", seguía exponiendo.

Asimismo, Javier Ruiz también mostró en la pantalla cómo muchos ayuntamientos también financian al PP como los de Alhama de Murcia, Colmenar Viejo, Nerja, Torremolinos, Alcobendas, Toledo, Mójacar, Plasencia o Sevilla, entre otros. "De esas 39 instituciones llaman la atención dos. Hay 681.000 euros que el PP ha entregado a esa empresa, pero es que hay uno de cada tres euros que salen de Madrid, de Ayuso y de Almeida. En el caso de Ayuso 41 contratos menores y en el de Almeida 40", seguía desmontando el presentador.

"Es extraordinariamente llamativo hasta las clausulas de esos contratos", remarcaba Ruiz mostrando de ejemplo un contrato del ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) que paga por difusión de noticias municipales. "Saben ustedes la larguísima tradición de difusión de noticias municipales que tiene Vito Quiles. Este es el objeto del contrato", señalaba.

"Esta es ahora mismo la línea que está regando de dinero a ultras como Vito Quiles, dinero del PP, dinero de arcas públicas gestionado por el PP. Y que puede explicar probablemente la reacción del PP, que dice que la violencia no la ejerce él sino que se ha ejercido contra él", sentenciaba Javier Ruiz antes de recordar las reacciones de Esther Muñoz o Miguel Tellado asegurando que el agredido fue Vito Quiles y no la mujer de Pedro Sánchez.