Saltan las alertas en Telecinco con 'De Viernes' tras sucumbir hasta con una reposición de 'Tu cara me suena'

'De Viernes' no atraviesa su mejor momento en el prime time de Telecinco. Tras haber sido una de las ofertas que mejor ha funcionado en los últimos tiempos, el espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona vive un momento de crisis tras no ser capaz ni de liderar por encima de una reposición de 'Tu cara me suena'.

Y es que este viernes, Telecinco decidió mantener 'De Viernes' en emisión pese a ser festivo nacional por el día del Trabajo y de que buena parte de los españoles se hayan marchado de puente. Lo hizo pensando en que podía aprovecharse del parón de su gran rival en Antena 3.

Pero nada más lejos de la realidad. 'Tu cara me suena' se mantuvo como la oferta líder de la noche con un 11,9% y 1.020.000 espectadores a pesar de tratarse de un recopilatorio de mejores momentos. Mientras que 'De Viernes' se quedó con un 10.5% de cuota y 786.000 espectadores.

🥇 LÍDER @TuCaraMSuena en su repe de anoche!



👏 11.9% de share y más de 4M de esp. únicos



📢 La fuerza del formato es... brutal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/UE4vhm6Ss6 — Dos30' (@Dos30TV) May 2, 2026

El espacio de Telecinco, que contó con el scoop de Isa Pantoja y la esperada entrevista de Makoke en plató para relatar los supuestos malos tratos que recibió por parte de Kiko Matamoros y el infierno que vivió con el colaborador, apenas subió cuatro décimas con respecto a la semana pasada.

📢 10.5% de share para @deviernestv, que siguió al pie del cañón a pesar de ser festivo!



📢 3.5M de espectadores únicos



👏 +24% por encima de la media diaria de @telecincoes #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TJoJyWvC3m — Dos30' (@Dos30TV) May 2, 2026

Lo peor para 'De Viernes' es que además el espacio de Telecinco quedó en tercera posición en la franja en la que La 1 emitió la película 'Gran Torino' dentro de un ciclo dedicado a Clin Eastwood. Así, en franja de coincidencia la película marcó un 10.4% y 1.033.000 frente al 10,2% y 1.012.000 espectadores que anotó 'De Viernes' entre las 22:00 y las 23:50 horas.

Con estos datos se confirma que 'De Viernes' atraviesa una pequeña crisis en audiencia sumándose así a los bajones que han experimentado también en esta temporada 'Supervivientes' y 'La Isla de las tentaciones', que han llevado a Telecinco a anotar de nuevo su peor mes de abril desde 1990 quedando en tercera posición a gran distancia de sus rivales con un 9,6%.