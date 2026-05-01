La hija de Verónica Forqué desgarra con lo que apunta sobre 'MasterChef Celebrity' y el suicidio de su madre

El 13 de diciembre de 2021 a todos nos sobrecogía la noticia de la muerte de Verónica Forqué a los 66 años. Más si cabe cuando salió a la luz el motivo de su fallecimiento: ella misma decidió acabar con su vida en su domicilio madrileño, dejando completamente rota a su hija María.

Ahora, la joven ha relatado el infierno que atravesó su madre hasta tomar esa drástica decisión. Lo ha hecho en un libro titulado 'No soy Verónica Forqué' y que adelanta 'El Correo'. En él, cuenta con pelos y señales cómo fue el suicidio de la actriz: "Era un pañuelo de seda, gris azulado con flores azules y granates, que se llevaron los forenses como un elemento de prueba, o por lo que fuera, y nunca me devolvieron".

"Se hizo un nudo en la garganta, ató el extremo del pañuelo en el radiador que había encima del váter y se dejó caer. Enfrente de ella había un espejo y seguramente se miró en él, y respiró profundamente, como para coger fuerza, antes de dejarse caer para ahorcarse", cuenta María en el libro. La obra pretende ser un homenaje a una de las actrices españolas más queridas, un relato sobre las luces y sombras de su vida.

Además, la joven recuerda cómo fueron los últimos momentos junto a su madre: "Le di un beso y salí. Ahora me pregunto si, cuando yo salí de casa, ella ya había decidido que iba a ser ese día. Lo cierto es que, según me contó Menuka (la mujer que la cuidaba), esa misma mañana se encontró con que mi madre había sacado del armario todos los pañuelos y los había extendido en la cama. Ahora sabemos la causa: mi madre estaba valorando cuál de ellos sería el más adecuado".

La hija de Verónica Forqué apunta a 'MasterChef' como el motivo de la decadencia de la actriz

A dos días de celebrarse en España el Día de la Madre, la hija de Verónica Forqué recuerda los últimos días de la suya, y lo hace admitiendo cierta culpabilidad: "Cada vez que entraba en su habitación, mi madre me decía: 'Estoy muy mal, estoy muy mal, me quiero morir…'. Yo la intentaba sacar a dar un paseo, o algo, pero no había manera. Para mí levantarme e ir a verla, que era lo primero que hacía todos los días, era doloroso y horrible'".

Pero María va más allá y apunta directamente a su paso por 'MasterChef' sobre el motivo de la decadencia de la actriz. "La experiencia en el programa le resultó agotadora, pero gratificante. Solía llegar a casa muy contenta y me decía que se lo estaba pasando genial. No obstante, los horarios de grabación eran muy intensos y exigentes. No dormía apenas. Desde la producción de 'MasterChef' debían de darse cuenta de que mi madre no estaba bien. Era una loquita. ¡Y una loquita competitiva, o sea, una loquita por partida doble! ¿Había algo mejor que eso para elevar la audiencia de un programa de televisión? Fue una mierda muy perjudicial para ella".

Verónica Forqué abandonó el programa por voluntad propia, completamente agotada. Aunque lo que peor llevó fueron las demoledoras críticas que recibió durante la emisión del talent culinario en La 1 de TVE. Así lo recuerda su hija: "Jamás hubiera podido imaginar que su persona despertara unas reacciones tan furibundas de odio. Empezaron a prodigarse las críticas y a multiplicarse los haters, y ella, que apenas había recibido malas críticas por su trabajo y que jamás había experimentado el odio, la animadversión y el aborrecimiento del público, se desestabilizó aún más", lamenta María en su libro.

"Mi madre se convirtió en una zombi", asegura María

"No lo aguantó. Se convirtió en una zombi. Ya ni siquiera se levantaba de la cama. ¿Para qué? Sentía que lo había echado todo a perder. Se pasaba las noches dándole vueltas al coco, mirando al móvil y leyendo las cosas horribles que alguna gente decía sobre ella. En bucle. Y se autoinculpaba: 'La he cagado. La gente me odia'", explica la joven, quien recuerda que acompañarla en esos momentos era desesperante, ya que ella no se dejaba ayudar.

"Estábamos en el infierno. Sus ojos perdieron las chiribitas. Su brillo. Se empezó a quedar muy delgada, cada vez más y más pequeña. Luego llegó a un estado casi vegetal. Sin embargo, la mente seguía torturándola. Me decía: 'Yo estoy fatal, solo estoy estorbando. Si me quito de medio es mejor para todos, también para ti'. Como si estuviera preparándome para ello", asegura la hija de Verónica Forqué.

Incluso confiesa que su madre intentó hasta en dos ocasiones acabar con su vida: una con sobredosis de pastillas y otra cortándose las venas. Pero no lo consiguió hasta la tercera, ahorcándose con un pañuelo. María se pregunta: "¿Podría yo haber hecho algo más? Respuesta: Sí, muchísimo más. O sea, sobre eso no tengo dudas. Pero esto no va de buscar culpables. ¿De qué sirve?", sentencia la hija de Verónica Forqué, con profundo dolor.