La hija de Verónica Forqué revienta contra los Premios Forqué tras su plantón: «Qué os fo…»

La ausencia de María Forqué en la última edición de los Premios Forqué ha levantado todo tipo de rumores. La hija de Verónica Forqué se ha visto obligada a pronunciarse sobre los motivos que la han alejado de los premios que llevan su apellido. Tras los constantes mensajes de sus seguidores, la artista ha hecho uso de su Instagram para aclarar lo sucedido entre la organización del evento y ella. Ha sido ahí cuando ha cargado contra estos galardones y ha dejado claro por qué no volverá ahí.

La última vez que María Forqué asistió a los Premios Forqué fue el año pasado, y se ve que no guarda buen recuerdo de estos. Ante la curiosidad de sus seguidores, la hija de la fallecida actriz no ha tenido más remedio que compartir la historia al completo. A través de una historia en Instagram, la artista ha aclarado el motivo por el cual no volverá a pisar el evento.

La hija de Verónica Forqué estalla

La hija de Verónica Forqué no ha dejado lugar a duda en la explicación de su ausencia y ha decidido cargar contra la organización de los premios. «Mucha gente me ha preguntado por qué no asistí a los Premios Forqué. Os lo voy a contar: no asistí porque no me invitaron«, reveló la actriz.

Lanzó también un mensaje a sus colegas de la industria, advirtiendo sobre la realidad detrás de esos premios. «A toda la gente del cine que me sigue, quiero que sepáis que lo que hacéis apoyando a los Premios Forqué es apoyar a una empresa que se apropió del apellido de mi familia», sentenció la artista digital en su cuenta de Instagram.

Pero el story de venganza de María no terminaba ahí, la actriz quiso terminar su contundente mensaje recordando a sus familiares que ya no están con ella. «A los Premios Forqué se la pela mi abuelo y mi madre y lo que los Forqué han dejado. Si no fuera así, lo mínimo sería invitar a la única persona que es su legado», aseguró la hija de Verónica Forqué. «Que os follen Premios Forqué», escribió la artista al final de su publicación para dejar claras sus intenciones.

En una historia posterior, la descendiente de los Forqué siguió echando leña al fuego y se pronunció sobre su última aparición en la gala de premios. «Posdata: por no hablar de cómo me trataron la última vez que asistí», añadió la hija de la actriz. No sabemos que ocurriría en la última gala de los Forqué en la que estuvo presente, pero lo que queda claro es que la nieta de José María Forqué no quiere saber nada del evento.