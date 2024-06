Eduardo Navarrete se pronuncia de forma inapelable sobre lo que pasa en ‘MasterChef’

Eduardo Navarrete ha visitado este miércoles ‘Ni que fuéramos’ para promocionar «Cabaret y vestidos de escándalo», su primer libro en el que habla de su vida y su trayectoria. Y durante su entrevista, no ha dudado en hablar de algunas de las famosas con las que coincidió en ‘MasterChef Celebrity’ como Terelu Campos o Verónica Forqué.

Y es que las dos participaron en el desfile que hizo Eduardo Navarrete en el Mercado de San Antón poco antes de la muerte de la actriz. Unas imágenes que han ofrecido en ‘Ni que fuéramos’. «Hay que ver como te ha marcado Verónica Forqué, a ti y a mucha gente que la ha tratado», le decía María Patiño.

«En el libro hablo de ella, me estáis preguntando todos mucho. He decidido hablar de ella porque todo lo que tengo que contar de ella es positivo, todo lo que he vivido es bueno y ha pasado un tiempo prudencial y yo solo tengo recuerdos y anécdotas maravillosas y que para mí fue un honor participar en MasterChef Celebrity con ella», aseveraba Eduardo Navarrete.

Justo después, Chema Garrido le preguntaba a Eduardo Navarrete que hiciera una reflexión sobre todo lo que se vivió con Verónica Forqué y las críticas que recibió tras su paso por el talent de cocina de TVE. «Bueno, yo solo puedo decir que Verónica durante la grabación del programa se lo pasó pipa, la llevabámos todos así, era nuestra niña, se lo pasó fenomenal en ese programa», destacaba el diseñador.

Eduardo Navarrete habla alto y claro de ‘MasterChef’: «Es muy duro»

«Lo que pasara después, que se la criticara o no pues…», trataba de seguir diciendo Eduardo Navarrete cuando Víctor Sandoval le cortaba para recordarle que «tuvo que abandonar el programa» por salud mental. «Tuvo que abandonar el programa porque es un programa muy exigente y por eso es el mejor talent culinario que hay en España y no solo en España», sentenciaba Navarrete.

«Pero entonces tan bien no se lo pasaría la mujer», insistía Víctor Sandoval. «Porque es muy duro y estaba llegando ya a la final«, aclaraba Eduardo Navarrete en ‘Ni que fuéramos’ dando la cara por Verónica Forqué y queriéndola apartar de cualquier tipo de polémica.