Eduardo Navarrete va un paso más allá en ‘El Hormiguero’ y le enseña el culo a Pablo Motos

Nada podía preparar a Pablo Motos para el caos que Eduardo Navarrete iba a traer este miércoles a ‘El Hormiguero’. El estrafalario diseñador volvió con mucha ilusión al programa de Antena 3 para hablar sobre su nuevo libro, ‘Cabaret y vestidos de escándalo’. Pero la efusividad del alicantino alcanzó niveles inesperados, tanto que terminó mostrando el culo al presentador.

Nada más poner un pie en plató, el ex concursante de ‘Maestros de la costura’ agradeció a Motos por darle la oportunidad de volver a ese «pedazo de programa» y enseguida marcó el ritmo frenético que iba a tener la entrevista. «Era un poquito Carmen de Mairena y ahora estoy yendo hacia otro lado», empezó confesando entre risas Navarrete sobre sus últimas operaciones.

Eduardo Navarrete nos presenta su nuevo libro, "Cabaret y vestidos de escándalo" #NavarreteEH pic.twitter.com/FLY8B0iU3O — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 8, 2024

El modisto quiso sincerarse con Motos sobre todas las intervenciones que se había realizado hasta ahora, incluyendo una «masculinización facial» de la que presumió en varias ocasiones a lo largo de la noche. «Luego dicen que hago apología de la cirugía, solo hago cosas para sentirme un poquito mejor», señaló Eduardo Navarrete, mucho antes de poner su culo en la cara del presentador.

Pablo Motos a Eduardo Navarrete: «¿Ese culo es de gimnasio?»

Entre anécdota y anécdota, risas y confesiones del diseñador, que incluso consiguió que Pablo Motos con guitarra en mano le siguiese una actuación improvisada, el televisivo quiso compartir en el programa como fue conocer a Lolita. «Ella me dijo: ‘Navarrete que guapo, que hechuras. Qué pasa, que de repente le tuve que enseñar el culo‘», recordó Eduardo mientras se levantaba para reproducir exactamente su encuentro con la cantante.

Eduardo Navarrete y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Entonces, Eduardo Navarrete mostró su trasero en directo, dejándolo al aire a la altura de la cara de Pablo Motos, que permanecía sentado sin dar crédito a los derroteros que había tomado la entrevista. «¿Ese culo es de gimnasio o es de…?», preguntó algo confuso el comunicador, que no sabía si era producto de una de las operaciones del diseñador.

«Esto es un poquito de todo porque ya hace dos años que yo me he hecho esto y sigue aquí, me lo estoy trabajando como un cabrón», confesó Navarrete entre aplausos, que más tarde recordó su gran error. «A Rosario le enseño el culo y todo queda ahí. Y al siguiente día me meto en la ducha y me digo: ‘qué poca vergüenza tienes que le enseñaste el culo nada más conocerla. Y me miro en el espejo y tenía cinco moratones del fin de semana pasado», explicó el modisto.

La «torsión testicular» imitando a Lady Gaga

Pero las anécdotas surrealistas no quedaron ahí, Pablo Motos tenía aún guardada una pregunta que acabaría con Eduardo Navarrete relatando como casi perdió un testículo imitando a Lady Gaga. El diseñador recordó reproducir fielmente los pasos de la cantante en el videoclip de Alejandro con unos pantalones pitillo y sentir mucho dolor. «Me voy a casa y le digo: ‘mamá, llévame al hospital'», recordó el antiguo concursante de ‘Masterchef Celebrity’.

Y aunque, de acuerdo con Navarrete, su madre se mostró algo escéptica de llevarlo a urgencias, se trataba de un asunto de extrema gravedad. «Me dijeron: media hora más y habrías perdido el huevo. Tenía una torsión testicular, un huevo bailongo», recordó con humor el invitado de ‘El Hormiguero’.