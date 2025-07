'Valle Salvaje', avance del capítulo del viernes 11 de julio: la ruptura definitiva de Rafael y Adriana

'Valle Salvaje' continúa sus emisiones en las tardes de TVE de lunes a viernes a partir de las 17:20 horas tras 'Malas lenguas' y antes de 'La Promesa' a la espera de saber cuándo y cómo la cadena pública ofrecerá dobles episodios de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas en sustitución de 'La Promesa' los días que el Tour de Francia salte a La 1.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando no dudaba en advertir a José Luis por el boicot que está llevando a cabo con la Casa Pequeña como castigo a Mercedes y Bernardo. Mientras Adriana denunciaba que su suegro se está comportando de manera muy cruel pero Luisa le pedía que no interceda.

Paralelamente, Úrsula intentaba preguntarle a Adriana si sabe lo que planea Rafael con la cena de la noche y le confesaba a Victoria que su prima ha cambiado su actitud con ella y su tía le pedía que no cometa ningún error.

Don Hernando no dudaba en amenazar a su hijo dejándole claro que no le va a perdonar el puñetazo que le dio y que se lo devolverá multiplicado por 100. Tras ello, Leonardo no dudaba en montarse una fiesta en su habitación con Irene, que decide ausentarse en la cena tan importante del resto de su familia y ambos terminaban besándose.

En dicha cena, Rafael descoloca a todos, y sobre todo a Adriana tras anunciar que mantiene su compromiso con Úrsula y ya tienen fecha para dicha boda y que será dos semanas después de la de su padre con Victoria.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 11 de julio sobre las 17:20 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 206 de 'Valle Salvaje' del viernes 11 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras escuchar a su hijo Rafael anunciando su boda con Úrsula, José Luis brinda porque todo sea el inicio de una vida juntos llena de felicidad. Mientras, Eva no duda en cuestionar a Úrsula como futura mujer de Rafael.

Precisamente, Úrsula trata de preocuparse por el estado de Adriana tras el anuncio de Rafael. Mientras, Adriana trata de saber si Julio sabe por qué su hermano ha cambiado de idea y ha dado este giro radical a su vida.

Bernardo encuentra una solución a los problemas de escasez de comida en la Casa Pequeña, pero alguien le boicotea. Mientras todos muestran su preocupación al no tener nada que llevarse a la boca y Matilde teme las consecuencias que pueden pagar por culpa de los Gálvez de Aguirre y Luisa trata de pedirle ayuda a Alejo.

Úrsula le promete a Rafael que puede volver a ser la joven dulce y mosquita muerta que conoció pero él le pide que se marche. Paralelamente, Adriana trata de pedirle explicaciones a su amado sobre su decisión y al dejarle claro que no quiere estar con ella y que su relación se terminó ella termina dándole un bofetón.