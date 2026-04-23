'Valle Salvaje', avance capítulo del viernes 24 de abril: la verdad sobre Dámaso y Victoria y un nuevo personaje

'Valle Salvaje' vive un momento de explosión en las tardes de TVE con el inesperado regreso de Victoria (Sabela Arán) y Dámaso (Alejandro Sigüenza) cuando todos los daban por muertos tras el accidente de la calesa en la que viajaban y que en realidad era un atentado perpetrado por don Hernando (Óscar Rabadán) y José Luis (José Manuel Seda) así como la verdad sobre el parto de Adriana.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trata de saber si puede hacer algo con Mercedes para que su relación vuelva a ser como antes y ella le responde que contarle la verdad sobre lo que sucedió en su viaje con Victoria.

Paralelamente, Victoria le confiesa a José Luis que creía que no iba a salir con vida del accidente de la calesa y su marido le pide que descanse y trate de reponerse sin pensar en nada que le pueda alterar.

Luisa trata de saber por qué Victoria cambiaría al hijo de Adriana por una niña y por qué esconder al verdadero hijo de su sobrina. Mientras, Petra muestra su preocupación por Luisa al ver que todos la tratan por loca y Pura le recuerda que ellas no tienen nada que ver con eso y que solo han cumplido órdenes.

Atanasio no entiende por qué Matilde ha perdido el bebedizo que le entregó Benigna justo cuando su mujer sufre un pequeño vahído. Mientras Amadeo advierte a Francisco de que si no se centra le van acabar despidiendo y tendrá que irse lejos de Pepa. Además su decisión de ayudar a Leonor podría acarrearle problemas aunque Pepa tiene una solución.

Finalmente, Dámaso da el paso y acude junto a Victoria a la alcoba de Mercedes para conseguir su perdón a cambio de contarle toda la verdad de lo que pasó en el asalto a su carruaje.

Atanasio y Matilde en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con la reaparición de Dámaso y Victoria?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael hablaba con don Hernando sobre la delicada situación que atraviesa su relación con su padre asegurando que está herida de muerte.

Tras contarle a Bárbara que su tía Victoria puede estar detrás del pago a Pura para que fuera ella quién asistiera el parto de Adriana, Luisa quiere seguir investigando para dar con la verdad del truculento asunto pues está convencida de que María no es la hija de Adriana y que las parteras tienen al verdadero hijo de su amiga escondido.

Paralelamente, Luisa le pedía a Alejo que le deje en paz y le recordaba que ya no son nada y por tanto no tiene por qué protegerla y defenderla ante todos por sus movimientos. Y Francisco y Pepa se encontraban a una joven tirada en el Valle.

Mercedes trataba de saber por qué Victoria acompañó a Dámaso en la calesa y no dudaba en preguntarle a su amado y él le confesaba que fue todo una casualidad. Mientras, Victoria se mostraba perdida al ver cómo ahora José Luis se desvive para que ella esté bien y Dámaso le pedía que le siga el juego para que no descubran que están preparando su venganza.

Rafael le confesaba a Luisa que no se acostumbra a su situación como padre y que cada vez que mira a María le recordaba aún más a Adriana. Finalmente, Bárbara acudía a ver a Petra y Pura para pedirles ayuda asegurando que cree que Luisa ha perdido definitivamente la cabeza.