'Valle Salvaje', avance semanal del 15 al 19 de junio con Rosalía al descubierto, un accidente provocado y un recorte de capítulos

Tras ver alterada su emisión durante la semana pasada y solo ofrecer un capítulo el martes, 'Valle Salvaje' regresará en cierto modo a la normalidad porque este lunes también faltará a su cita diaria con la audiencia debido al debut de España en el Mundial frente a Cabo Verde.

Pero el martes, 'Valle Salvaje' regresará a la parrilla de La 1 en su horario habitual a las 17:45 horas, y salvo cambio de última hora, emitirá nuevos capítulos hasta el viernes 19 de junio.

Y en El Televisero te contamos lo que pasará en los nuevos episodios de 'Valle Salvaje':

Avance del capítulo 433 de 'Valle Salvaje' del martes 16 de junio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis estalla ante Mercedes por su afrenta a los Gálvez de Aguirre tras acoger a Victoria en la Casa Pequeña a pesar de que le había desterrado de sus dominios.

Precisamente, Victoria no duda en volverse a creer ama y señora de la Casa Pequeña tras su vuelta después de que José Luis le expulsara de sus tierras. Asimismo, no duda en preguntarle a Benigna por sus intenciones al saber que pretende quedarse a vivir allí junto a Matilde.

Bárbara aconseja a Luisa investigar a Rosalía para saber si toma algún tipo de pastilla y colarse en su habitación para ver si las tiene y saber si de verdad tiene algún tipo de enfermedad pulmonar.

Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.

Avance del capítulo 434 de 'Valle Salvaje' del miércoles 17 de junio

Braulio, presionado por Enriqueta, fracasa en su primer intento de cortejar a Manuela y deja a su madre sin palabras con una inesperada confesión.

Mientras, Luisa descubre algo sobre Rosalía que la deja en shock.

Avance del capítulo 435 de 'Valle Salvaje' del jueves 18 de junio

Luisa y Bárbara acorralan a Leonor para exigirle la verdad sobre Rosalía. ¿Terminará el aya confesando?

En la Casa Grande, alguien sufre un extraño accidente y cae escaleras abajo. Pero nada es lo que parece: todo ha sido provocado.

Avance del capítulo 436 de 'Valle Salvaje' del viernes 19 de junio

La actitud del obispo mosquea a José Luis, pues se muestra frío y autoritario con él. Pero nada es lo que parece.

Mientras, Manuela guarda reposo en palacio tras su caída, sin saber quién fue el o la que la empujó.