'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que se aplaza en RTVE: La verdad del regreso de Victoria y las intenciones de Enriqueta

Tras regresar este martes a La 1 después de que el lunes dejara su hueco a la cobertura de la visita del Papa, 'Valle Salvaje' volverá a faltar a su cita con los fans este miércoles por la cobertura sobre la misa del Papa en la Sagrada Familia. De este modo, para ver el siguiente capítulo de la serie habrá que esperar al jueves a las 17:40 horas.

En el próximo capítulo, José Luis estalla ante Mercedes por su afrenta a los Gálvez de Aguirre tras acoger a Victoria en la Casa Pequeña a pesar de que le había desterrado de sus dominios.

Precisamente, Victoria no duda en volverse a creer ama y señora de la Casa Pequeña tras su vuelta después de que José Luis le expulsara de sus tierras. Asimismo, no duda en preguntarle a Benigna por sus intenciones al saber que pretende quedarse a vivir allí junto a Matilde.

Bárbara aconseja a Luisa investigar a Rosalía para saber si toma algún tipo de pastilla y colarse en su habitación para ver si las tiene y saber si de verdad tiene algún tipo de enfermedad pulmonar.

Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.

Matilde y Benigna en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonor le pedía a su hermana Rosalía que no olvide por qué hacen todo lo que están haciendo porque si lo olvida puede tirarlo todo por la borda.

Alejo hablaba con Bárbara sobre Luisa porque no entiende por qué quiso saber cosas sobre su madre y después trataba de salir a pasear con la doncella pero Luisa le para los pies.

Atanasio le comunicaba a Enriqueta que Rafael le ha dado orden de pagarle la cantidad que le deben en diferentes pagos semanales. Mientras, Braulio se presentaba a Manuela de Guzmán sin saber quién era y su primer encuentro no era del todo agradable.

Don Hernando le dejaba claro a José Luis que desterrando a Victoria ha demostrado su fuerza, honor y dignidad y que Victoria Salcedo de la cruz está tocada de muerte.

Por su parte, Bárbara, Luisa y Pepa se quedaban en shock al ver que Victoria está en la Casa Pequeña bajo la protección de Mercedes. Y Victoria se enfrentaba a su ex nuera, Matilde. Pero quién se quedaba descolocado es José Luis al no entender que hace ahí su mujer después de su destierro.