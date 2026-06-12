'Sueños de Libertad', avance semanal del 15 al 19 de junio con la jugada de Damián y el destino final de Nieves

'Sueños de libertad' vive un momento muy importante tras la vuelta de Fina (Alba Brunet), la muerte de Álvaro a manos de Beatriz, la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz y a otro paciente en el pasado, y que ha derivado además en el regreso de la doctora Borrell.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 15 y el viernes 19 de junio a continuación:

Avance del capítulo 582 de 'Sueños de libertad' del lunes 15 de junio

Begoña, Luz y Digna en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pide a Luz que tenga cuidado con Don Agustín y no se exponga tanto ante el párroco por si puede denunciarla a ella también por la muerte de su padre. Y justo entonces, recibe la llamada de la guardia civil para anunciarle que van a exhumar el cuerpo de Alberto para hacerle la autopsia.

Por su parte, Pablo vuelve a visitar a Nieves a la cárcel para pedirle que tenga paciencia y le hace ver que sus hijos le apoyan y le cuenta que ya tiene abogado y que le ayudará a salir de la cárcel. Después, Digna defiende a Nieves ante don Agustín.

Beatriz se hace con la fotografía junto a Gabriel y Juanito y le promete al bebé que pronto serán una familia muy feliz. Por su lado, Begoña se encara con Gabriel por haber querido malmeter a Valentina con su relación con Andrés y después se abre con la niñera.

Tras ello, Beatriz acude a visitar a Gabriel al despacho para entregarle la foto junto a Juanito y saber si acepta marcharse con ella muy lejos para iniciar una nueva vida, pero el abogado le para los pies y le deja claro que no piensa irse de Toledo.

Fina y Marta siguen sin ponerse de acuerdo sobre su nueva vida en Toledo tras la marcha de la fotógrafa de la casa de los De La Reina. Finalmente, Marta le confiesa a Damián por qué no quiere que venda la casa de los Montes y toda la verdad sobre el asesinato de Santiago. Por último, Manuela pilla a Paula robando comida de la casa de los De la Reina.

Avance del capítulo 583 de 'Sueños de libertad' del martes 16 de junio

Miguel y Luz en 'Sueños de libertad'

Tras contarle lo del asesinato de Santiago, Marta le revela a su padre que fue Pelayo quién chantajeó a Fina para que se marchara a Argentina a cambio de no denunciarla por haber matado al ex empleado de la fábrica. Y Damián decide no vender la Casa de los Montes para evitar problemas. Después, Fina le pide ayuda a Marta para decorar su nuevo piso.

Luz se sincera con Miguel y le cuenta que ella estuvo presente cuando Nieves le puso la inyección a su padre para intentar hacerle ver que su madre lo hizo por compasión. Mientras, Salva aconseja a Mabel para que muestre el apoyo a su madre. Y Miguel termina sincerándose con Claudia sobre la situación de Nieves.

Por su parte, Don Agustín no duda en meter cizaña a Gabriel sobre la detención de Nieves y su acusación por haber acabado con la vida del padre de Luz. Y Cloe pone al corriente a Damián de la oferta que ha realizado Floral a Brossard para hacerse con la infraestructura de Perfumerías De La Reina.

Federico se reúne con su hermano para disculparse por su negativa a que conozca a Roque y termina revelándole que el joven en realidad es hijo suyo dejándole completamente impactado. El chófer le deja claro a su hermano que necesita procesar toda la información.

Pablo se presenta en la iglesia para enfrentarse a Don Agustín y trata de sobornarle para conseguir que retire la acusación contra su mujer. Y siguiendo el consejo de Salva, Mabel acude a ver a su madre a prisión. Por último, Gabriel le asegura a Beatriz que la quiere a ella pero no pueden marcharse de Toledo.

Avance del capítulo 584 de 'Sueños de libertad' del miércoles 17 de junio

Damián y Tasio en 'Sueños de libertad'

Claudia se encuentra con Luz en casa de los De la Reina y se muestra fría con ella, mientras termina confrontándola por haber permitido la muerte de su padre. Y Luz intenta hacer entender a la dependienta el motivo por el que llevaron a cabo la eutanasia.

Gabriel informa a Cloe de la vuelta de Brossard para supervisar personalmente el traslado de la producción a Tánger y la venta de las instalaciones a Floral. Asimismo, el abogado aprovecha para cargar contra ella por estar colaborando con los De La Reina.

Julia localiza la fotografía familiar de Beatriz y Gabriel con Juanito y la niñera trata de justificarse. Por su parte, Tasio encuentra a Paula durmiendo en plena calle y no duda en darle dinero para que pueda sobrevivir un tiempo al sentirse culpable de su situación. Y Eduardo le desvela a Manuela que Roque es su hijo y no su sobrino.

Mabel le pide a Miguel que trate de olvidarse de lo que ha hecho su madre y vaya a visitarla a la prisión. Después, Claudia también intenta que el doctor entienda a su madre después de su conversación con Luz. Y la doctora Borrell anuncia que ha decidido entregarse si terminan condenando a Nieves.

Pablo le para los pies a Gabriel cuando se mete con Nieves y le pide quedarse al margen de su reunión con Brossard. Finalmente, Damián reúne a sus hijos y a Digna para anunciar su plan para conseguir dinero con el que poder superar la oferta de Floral provocando que Tasio se sienta traicionado.

Avance del capítulo 585 de 'Sueños de libertad' del jueves 18 de junio

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad'

Damián trata de reconducir su desencuentro con Tasio tras no haber contado con él en su decisión de vender La Industrial e intenta convencerle de que sigue confiando en él, pero su hijo sigue sin estar de acuerdo con la idea y se planta.

Fina se despide de los De La Reina tras abandonar la casa familiar para trasladarse a su nuevo apartamento en el que iniciar una nueva vida en Toledo. Y Damián le deja claro que guardará el secreto del asesinato de Santiago.

Cloe habla con Andrés para hacerle ver que Valentina está sufriendo y le sugiere que le invite a una cita. Tras ello, el De La Reina le propone a la dependienta salir juntos y enseñarle un mirador precioso desde el que vislumbrar toda la ciudad.

Begoña acude al dispensario a hablar con Miguel y se ofrece para sustituirle temporalmente al frente del lugar mientras él intenta descansar ante los nervios por los resultados de la autopsia del padre de Luz. Por su parte, Gabriel sugiere a Begoña con despedir a Beatriz como niñera después de que empiece a sospechar de una posible relación entre ambos.

Tasio se reúne con Paula y le ofrece un trabajo en la fábrica como operaria para ayudarla en su situación tras haber provocado que la despidieran como doncella por su affaire sin haber contado con nadie. Y finalmente, Beatriz termina besando a Gabriel.

Avance del capítulo 586 de 'Sueños de libertad' del viernes 19 de junio

Gabriel y Brossard en 'Sueños de libertad'

Paula empieza a trabajar como operaria en la fábrica mientras Claudia le pregunta a Marta por su fichaje. Tras ello, Marta encara a su hermano Tasio y le recrimina su actitud al ir por libre y contratar a la ex doncella sin haberlo consultado con nadie y le solicita que despida a la muchacha.

Begoña no duda en preguntarle a Beatriz por su relación con Gabriel y le pide que si en algún momento le molesta se lo haga saber y le avisa de que puede ser muy imprevisible. Después, la niñera no se lo piensa dos veces y deja creer a una desconocida que es la madre de Juanito cuando lo ve con ella en el parque.

Antoine Brossard regresa a Madrid para poner en marcha el traslado de la producción a Tánger y cerrar todos los detalles de la venta de la infraestructura a Floral. A su llegada no tarda en amonestar a Cloe por haberse plegado a los De La Reina.

Don Agustín se presenta en casa de los Salazar para consolar a Mabel y Miguel ante la posible condena de su madre y Miguel expulsa al párroco. Mientras, Luz acude a la cárcel para comunicarles a Nieves y Pablo que los resultados de la autopsia se han adelantado y que al no haber pruebas de la eutanasia quedará en libertad.

Después de su discusión, Damián le pone a Tasio los puntos sobre las íes sobre quién tiene la última decisión sobre la venta de La Industrial y le comunica su determinación final. Tras ello, Damián le hace una nueva oferta a Brossard para conseguir quedarse con su fábrica. Por último, Andrés y Valentina disfrutan de su cita y cuando iban a tener sexo, la dependienta lo frena.