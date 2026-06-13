Hoy en La 1 toda la saga de 'Toy Story': RTVE altera su parrilla de tarde por un maratón de la película de Disney

RTVE sigue apostando fuerte por los ciclos temáticos de cine. Tras emitir recientemente la saga original de 'Star Wars', el próximo sábado La 1 se volcará con uno de los clásicos de Pixar. Y es que la cadena pública emitirá la saga completa de 'Toy Story' con motivo del próximo estreno de la quinta parte en los cines.

Así, tras llevar días anunciando la emisión de 'Toy Story', RTVE por fin ha dado a conocer los horarios de cada una de las películas de la saga de animación en la que los juguetes cobran vida.

El maratón de películas de 'Toy Story' tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio con la emisión de la trilogía original por la tarde con la primera entrega a las 15:50 horas, la segunda a partir de las 17:15 horas y la tercera parte a las 18:45 horas. Mientras que la cuarta entrega se estrenará por primera vez en televisión a las 22:00 horas.

Con este maratón, La 1 volverá a alterar su programación habitual y dejará de nuevo sin emisión a 'Cine de barrio'. De este modo, el programa que conduce Inés Ballester seguirá fuera de la parrilla de la cadena pública tras emitir su última entrega el pasado 9 de mayo.

Este evento especial de RTVE llega a tan solo unos días del esperado estreno de 'Toy Story 5', de la que apenas se conocen detalles. Uno de los que si se saben es que Taylor Swift pone música a la BSO de la cinta con el tema 'I Knew It, I Knew You'.

Ya tenemos horarios de la maratón la saga de 'Toy Story' en @La1_tve el próximo sabado 13 de junio



🔸A las 15:50 horas: 'Toy Story'

🔸A las 17:15 horas: 'Toy Story 2'

🔸A las 18:45 horas: 'Toy Story 3'

🔸A las 22:00 horas: ESTRENO de 'Toy Story 4'



💫¡Hasta La 1... y más allá! pic.twitter.com/zW4a88blZq — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 7, 2026

'Toy Story 1' (Sábado 13 de junio a las 15:50 horas)

TVE emitirá la saga completa de 'Toy Story'.

Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.

'Toy Story 2' (Sábado 13 de junio a las 17:15 horas)

Cuando Andy se va de campamento dejando solos a los juguetes, Al McWhiggin, un compulsivo coleccionista de juguetes valiosos, secuestra a Woody. Buzz Lightyear y los demás juguetes tendrán que actuar con rapidez si quieren rescatarlo. Durante la operación de rescate no sólo tendrán que afrontar múltiples peligros, sino que también vivirán divertidas situaciones.

'Toy Story 3' (Sábado 13 de junio a las 18:45 horas)

Cuando su dueño Andy se prepara para ir a la universidad, el vaquero Woody, el astronauta Buzz y el resto de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse por su incierto futuro. Efectivamente todos acaban en una guardería, donde por ejemplo la muñeca Barbie conocerá al guapo Ken. Esta reunión de nuestros amigos con otros nuevos juguetes no será sino el principio de una serie de trepidantes y divertidas aventuras.

'Toy Story 4' (Sábado 13 de junio a las 22:00 horas - ESTRENO)

Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete.