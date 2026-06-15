Telecinco lo juega todo con el final de 'La Isla de las Tentaciones 10': Triple noche semanal tras quedarse sin 'Supervivientes'

Tras despedir 'Supervivientes 2026' con su debate final este domingo, Telecinco exprimirá esta semana 'La isla de las tentaciones' para despedir a lo grande su décima edición con triple entrega semanal de forma consecutiva entre este lunes y el miércoles 17 de junio a las 23:00 horas.

Así, aprovechando que se queda con el hueco de los martes libres tras el final de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', la cadena de Mediaset ha optado por emitir los dos debates finales este martes y miércoles una vez concluya la emisión de 'La isla de las tentaciones: tres meses después' este lunes con sus últimos reencuentros.

Con este plan de emisión, Telecinco pone fin a la décima edición de 'La isla de las tentaciones' para dejar su prime time libre para el lanzamiento de otras de sus ofertas para este verano como son la serie 'Romi', el docureality 'El camino de la verdad' con Luján Argüelles o las nuevas entregas de 'Universo Calleja' con Jesús Calleja.

Con una media del 14,2% de share y 943.000 espectadores en sus 14 emisiones en prime time, 'La Isla de las Tentaciones 10' concluye como líder de su franja de emisión con casi 3 puntos de ventaja sobre la siguiente opción. Ha crecido hasta el 17,8% en el target comercial, siendo también lo más visto por este segmento con más de 6 puntos de ventaja sobre la segunda opción.

Los debates finales de 'La isla de las tentaciones 10', este martes y miércoles

Tres meses después de sus respectivos reencuentros en Madrid, que culminan esta noche (23:00 h) con los cara a cara de Leila y Atamán, Yuli y Lucas y Álex y Ainhoa, todos los protagonistas de 'La Isla de las Tentaciones 10' se reúnen en el plató con Sandra Barneda para desvelar qué ha sido de ellos y sus historias durante estos últimos meses.

Además, los debates revelarán dos importantes noticias que afectan a dos de las parejas: una de ellas, que finaliza unida su reencuentro en Madrid, ha roto recientemente su relación; y una segunda verá revelada la infidelidad de uno de sus miembros, poniendo en importante riesgo su estabilidad.

Todo lo que suceda en el plató será comentado por los propios protagonistas de la edición y por los colaboradores habituales de 'El Debate de las Tentaciones': Terelu Campos, Marta Peñate, Kiko Jiménez, Lucía Sánchez y Arantxa Coca.