José Carlos Montoya ('La Isla de las Tentaciones') expone el impactante coste de 'Supervivientes': "Caí en una depresión de caballo"

José Carlos Montoya ha sido el protagonista de la última entrega de 'Universo Calleja' en Telecinco junto a Laura Madrueño, y no ha dudado en sincerarse sobre el caro peaje que supuso su paso por 'Supervivientes' tras 'La isla de las tentaciones'. A su vez, el sevillano ha reflexionado sobre el duro momento que atravesó con la infelidad de Anita Williams, como su paso por Telecinco afectó a su salud mental y el motivo por el que se apartó de las cámaras durante meses.

"Creo que mi relación acaba cuando ella es infiel", ha comenzado explicando el de Utrera ante Jesús Calleja al rememorar todo lo acontecido durante su viral paso por 'La isla de las tentaciones', que terminó siendo tema de tertulia en programas internacionales como 'The View' en Estados unidos. "Yo sabía cuál era mi papel, respetar a mi pareja", ha asegurado.

Montoya, sobre su relación con Anita tras 'La isla de las tentaciones': "Buscaba un arrepentimiento"

Así, Montoya ha rememorado su famosa escena corriendo por la playa y cómo encajó la traición de su pareja. "Cuando veo esas imágenes tan claras que ha visto el mundo entero yo ya había visto muchas imágenes anteriores, ya se había saltado la fidelidad hace mucho", ha explicado en el espacio de Telecinco, sincerándose sobre todo lo que ocurrió entre el fin del reality y su entrada a 'Supervivientes'.

"Cuando salgo de la isla hay tres meses de diferencia y tú ya sabes lo que has hecho y lo que he hecho yo. Yo salgo de ese aeropuerto, llego a España muerto, a la persona que me había tentado le digo que no hay más y ella lo primero que hace es quedarse con el otro... Ahí empieza otra isla", ha asegurado el andaluz.

Así, ha desvelado todo lo que ocurrió con Anita Williams antes de reencontrarse con ella en los Cayos Cochinos junto a Manuel. "Porque yo cuando salgo intentamos recuperarlo pero si ella está con otra persona, ahí está jugando a dos bandas, eso ya mal. Decía que me quería, que quería estar conmigo pero yo lo que buscaba era un arrepentimiento y no se arrepentía en ese momento. Es duro", ha lamentado Montoya.

"Tenía a ese chico por las nubes, entonces yo cuando quiero recuperar a una persona realmente tengo que valorar un 'perdóname, la he cagado'. Yo me arrepentí lo más grande y ella ese sentimiento no lo tenía, y ese sentimiento me mataba a mi", ha continuado explicando el invitado de 'Universo Calleja', cada vez más emocionado al recordar su etapa de mayor éxito televisivo.

"Yo estaba hasta las trancas y eso lo sufrí yo, cosa que no interesaba que saliese", ha asegurado sobre su amor por Anita. Así, no ha dudado en sincerarse sobre sí valió la pena o no estirar su momento de fama aceptando la aventura de 'Supervivientes'. "El precio fue caro. Ahora puedo empezar a ver las cosas positivas, pero todas las carreras, toda la viralidad que tuvo, todos esos momentos… Yo estaba muerto", ha asegurado el joven.

"Pero donde toqué fondo fue en la otra experiencia que hice. Lo hice con todo mi corazón y por ir de corazón perdí", ha insistido Montoya sobre su negativa experiencia en Honduras. "Yo sé lo que me pasó, otra cosa es lo que veía la gente. Yo sufrí ataques de ansiedad continuos y estaba fatal, estaba mal. Era recordar una trama donde veía que no se ponían de acuerdo, una verdad que no sale... Lo peor es buscar una verdad que no va a llegar nunca", ha lamentado.

Sobre su post 'Supervivientes': "Caigo en una depresión brutal, me aparto de la tele porque toco fondo"

Sobre si sabía que concursaría junto a Anita y Manuel en una playa aislada al inicio del concurso, el de Sevilla se ha sincerado. "Puedes intuirlo, yo estuve a punto de no ir porque lo intuí", ha explicado el televisivo. "Caigo en una depresión de caballo brutal. Me aparto totalmente de la tele y de todo porque toco fondo, porque vuelvo a chocarme con otra pared. Ya no la infidelidad. Es la pared más dura, que es la decepción", ha continuado explicando.

"Pensando en mi salud mental, creo que debería haber abandonado 'Supervivientes' a mitad del concurso, pero las cosas no las abandono, podría haberlo hecho varias veces", ha llegado a asegurar Montoya sobre el punto crítico que alcanzó durante su experiencia. "Lo digo con toda sinceridad, yo estaba allí mal. Estaba enfermo", ha sentenciado el joven,

A su vez, ha destacado el importante papel de su círculo más cercano en su proceso de recuperación alejado de las cámaras y los focos. "Creo que me ha salvado mi entorno familiar. Sin un entorno así de estable, esa vez que me asomo al balcón no me lo pienso, sino que me tiro", ha señalado haciendo referencia a su intento de suicidio que ya relató en otra intervención televisiva.

"Ahora estoy y feliz y lloro porque las emociones no se pueden controlar, pero los sentimientos sí. Ahora solo quiero ser feliz. Cuando viene un pensamiento negro te miro a ti, miro a este equipo maravilloso y soy feliz", ha celebrado el de Utrera abrazándose con Jesús Calleja. "Estas lágrimas son de emoción, porque yo creo que me merecía esto, no me merezco la mierda. Montoya va donde brilla", terminaba señalando el joven.