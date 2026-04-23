'Barrio Esperanza' paga las consecuencias del cambio de emisión en RTVE y sufre una sangría en audiencias

Los pronósticos se han cumplido y 'Barrio Esperanza' ha caído fuertemente en audiencias en su cambio de día y hora. Después del espectacular estreno del domingo, el mejor arranque de una ficción en La 1 de TVE en casi un lustro con un 15,3% de share y más de 1,6 millones de telespectadores de media, la segunda emisión (tercer capítulo) de este miércoles se ha desplomado a un 11,2%, sosteniendo por la mínima el millón de fieles.

La cifras del día del lanzamiento fueron muy meritorias y, como ya analizamos, en peligro de extinción para la ficción en abierto ante el contexto actual en el que se mueve la televisión; resultado de una excelente campaña de promoción y de una acertada programación, arrancando en un horario muy razonable (22:00 horas).

Sin embargo, tal y como también barruntamos, se trató de una estrategia puntual de RTVE, que decidía establecer la del miércoles como la noche oficial de emisión de 'Barrio Esperanza' con lo que esto suponía: empezar a las 23:00 horas después de 'La Revuelta' de David Broncano. Un error de bulto que muchos espectadores lamentaban, reclamando a la corporación que mantuviera la comedia social en domingo; más aún después de los registros tan satisfactorios del debut.

4,1 puntos y casi 600.000 espectadores menos para 'Barrio Esperanza' en su fallido salto al miércoles (23:00 horas)

Pero estas apelaciones no fueron atendidas y La 1 de TVE continuó con sus planes iniciales, que han supuesto un tropiezo evidente. El episodio de este miércoles (11,2% y 1.026.000) ha perdido más de cuatro puntos de cuota de pantalla y casi 600 mil telespectadores respecto al domingo. Una sangría muy grande que le ha llevado a perder el liderazgo y a ser la segunda opción de su franja por detrás de Antena 3 (12,7%).

#BarrioEsperanza salta a la noche del miércoles registrando un 11.2% de share y una media de 1.026.000 espectadores en @la1_tve



🎒 Segunda opción de su franja



🎒 Más de 2.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/KxvpLBhY5M — Dos30' (@Dos30TV) April 23, 2026

No le ayudó el mal arrastre que le dejó 'La Revuelta', que obtuvo un pobre 9% de share en el access, quedándose muy lejos de 'El Hormiguero', que anotó un 14,9%. Además, ante ese acusado descenso, la serie protagonizada por Mariona Terés, se quedó por debajo de la media diaria de La 1, que fue de un 12,1%.

Eso sí, si nos fijamos en las audiencias en la franja de estricta coincidencia, de 23:21 a 00:15 horas, 'Barrio Esperanza' lideró con un 12% y 1.012.000 espectadores frente a 'Mask Singer' (11,3% y 947.000) en Antena 3 y 'First Dates Gourmet' (9% y 755.000) en Telecinco.

Por último, el tercer capítulo de 'Barrio Esperanza', que apostaba por visibilizar a las familias diversas, lideró en el target de 45 a 64 años (12,2%) y de 65 a 74 años (12,8%). También dominó en mercados como Aragón (21,3%), Castilla y León (16,8%), País Vasco (18,5%), Galicia (13,3%), Madrid (13,6%), y Valencia (14,9%).