Tajante comunicado de la familia de Gerard Arias tras su peor noche en 'Supervivientes', con una petición urgente

La familia de Gerard Arias ha emitido un comunicado ante el conflicto de Gerard Arias y Claudia Chacón en 'Supervivientes 2026', que excedió todos los límites y desembocó en graves acusaciones por las que la organización tuvo que tomar cartas en el asunto.

Después de los fuertes ataques personales, entre los que destacó que Gerard deslizara que Claudia ejerce la prostitución, la dirección les sancionó con un veto para el próximo juego de líder y condenándoles a convivir enjaulados durante 48 horas ininterrumpidas.

Gerard y Claudia descubren su sanción ⤵️



.@ionaramendi: "Esto es solo un aviso. Si vuestro comportamiento se repite, las consecuencias serán mucho peores"



🏝️ #TierraDeNadie7

🔵 https://t.co/woLRtwDMbp pic.twitter.com/nXRxbbrmjt — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2026

Medidas disciplinarias que se proclamaron en una noche en la que la imagen de Gerard Arias quedó muy denostada. Él mismo se dio cuenta de que había tirado su concurso por la borda y de que no tenía defensa posible. Y, por eso, en mitad de un arrebato, abandonó la Palapa y se dio a la fuga pidiendo salir del concurso.

Minutos después, ya más relajado, el joven regresó a Palapa y, por fin, pidió perdón a Claudia personalmente e hizo autocrítica como es debido: "Me está pudiendo esta situación. No quiero shows, he venido a 'Supervivientes' a otra cosa y a hacer sentir orgullosa a mi familia. Con ese comentario y esas actitudes no lo he hecho. Fallé y no hay ningún 'pero'".

La secuencia de la barca al completo de la discusión de Claudia y Gerard y las opiniones en la palapa



Claudia: yo como dependienta y camarera de noche puedo irme de viaje con mis amigos y no me tiene que decir nadie prostituta por eso #TierraDeNadie7 pic.twitter.com/eW3j4Bd7OJ — Luisito Analista 👀 (@luisitosmc) April 21, 2026

La familia de Gerard Arias insta a detener el "odio" que está recibiendo en redes en las últimas horas

A la par, la familia ha lanzado un comunicado en el que indican que se suman "a las disculpas de Gerard por sus formas y por las palabras empleadas en un momento de tensión que generó una situación desagradable para Claudia, sus compañeros, el propio concurso y la audiencia".

"Asumir ese error es imprescindible y el perdón en este momento a Claudia, las personas involucradas y la audiencia es fundamental. Queremos dejar claro que no aceptamos ni compartimos los ataques desproporcionados que se han producido en el concurso y se están produciendo fuera de este. Las descalificaciones, las amenazas y los mensajes de odio no tienen cabida bajo ningún contexto", prosigue el texto, haciendo hincapié en detener las numerosas y abusivas críticas que está recibiendo Gerard en redes en las últimas horas.

En el comunicado defienden que "un momento desacertado de Gerard no puede ni debe eclipsar la trayectoria completa de una persona dentro de una experiencia tan exigente". "Durante semanas, Gerard ha demostrado con hechos su implicación, su esfuerzo y su compromiso con el grupo: ha sido uno de los pilares en la supervivencia diaria, ha contribuido activamente en la pesca, en la organización y en la convivencia, ha competido en las pruebas dando siempre el máximo y ha compartido cada logro con sus compañeros", se ensalza.

"'Supervivientes' pone al límite a cualquier persona. Y precisamente por eso, también mide la capacidad de asumir errores, aprender de ellos y seguir adelante. Confiamos en que Gerard continúe demostrando, con hechos, la persona y el superviviente que ha sido desde el primer día", concluye esa manifestación pública del entorno más próximo al manchego, en la que se reitera que "esto es un programa de televisión" y que, como tal, "debe seguir siendo un espacio de entretenimiento donde el respeto sea la base, tanto dentro como fuera de la pantalla".