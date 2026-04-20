RTVE anuncia las 5 bazas de Henar Álvarez para competir contra el estreno de Marc Giró en Atresmedia

'Al cielo con ella', el programa de Henar Álvarez se enfrenta este martes a su tercer examen en el prime time de La 1. Y lo hace además con un nuevo rival que llega para ponerle las cosas difíciles y robarle a su público: Marc Giró y su estreno en La Sexta con 'Cara al show'.

Así, desde esta semana, Henar Álvarez y Marc Giró se verán las caras en el prime time de los martes con dos late nights que tienen mucho en común empezando por sus presentadores pues ambos son grandes referentes de la izquierda y la lucha por los derechos del feminismo y del colectivo LGTBIQ+. También ambos formatos cuentan con monólogos, entrevistas y actuaciones musicales.

Mientras Marc Giró se ha rodeado de unos padrinos de lujo como Estopa así como Jordi Évole y Eduardo Casanova para protagonizar el documental 'Sidosa', Henar Álvarez contará con dos rostros de RTVE así como otros dos invitados en 'Al cielo con ella'.

En concreto, Henar Álvarez recibirá este martes en 'Al cielo con ella' a la actriz y presentadora Loles León, a la presentadora Silvia Intxaurrondo, al actor, humorista y cantante Edu Soto y a la cantante Pasión Vega.

Loles León y Silvia Intxaurrondo, las bazas de Henar Álvarez contra Marc Giró

Para arrancar la noche, 'Al cielo con ella' recibirá a Loles León. La actriz y presentadora hablará de su nuevo programa 'Zero Dramas', que se emite la noche de los domingos en La 2. Además promocionará su gira '¡Qué ganas tengo!'.

La segunda invitada de la noche es una de las mejores periodistas españolas. Acostumbrada a enfrentarse a líderes políticos y a no esquivar ninguna pregunta, Silvia Intxaurrondo ha construido una larga trayectoria en grandes medios hasta convertirse en una figura clave de las mañanas con 'La Hora de La 1'. La periodista es directa y no se corta en hacer preguntas. Tampoco en responderlas.

Pasión Vega viene a tocarnos el alma con una interpretación de "En el último trago" de Chavela Vargas para presentar su nuevo disco "Pasión Almodóvar". Tampoco faltará a la cita Edu Soto como el mejor maestro de ceremonias. Y para finalizar, regresará una colaboradora que ha acompañado en todas las etapas del programa y que no podía faltar en este gran salto a La 1: la actriz y humorista Toni Acosta.