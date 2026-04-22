Pedro Ruiz saca esta conclusión al ver a Marc Giró en 'Cara al show' y describe su programa con cinco detalles

Pedro Ruiz ha vuelto a utilizar su cuenta de "X" para dejar claro lo que piensa de Marc Giró tras el estreno de su nuevo programa en La Sexta. Cabe decir que el actor y presentador ya se había pronunciado sobre el salto del catalán a la cadena de Atresmedia tras dejar RTVE.

"Marc Giró va a su aire. Y hace bien. En el mundo de la tele tener una personalidad única es un tesoro. Ha decidido ser un verso suelto y alegre. Ambas cosas son inteligentes", comentó Pedro Ruiz sobre el nuevo rostro de La Sexta tras ver su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole'.

Ahora, el que fuera presentador de 'La noche abierta' ha comentado lo que piensa de Marc Giró y de su programa tras ver la primera entrega del programa que contó con Estopa como invitados y con Yolanda Ramos como primera colaboradora.

Un primer programa que fue todo un éxito de audiencia con un 8,5% de cuota de pantalla y 727.000 espectadores de media siendo el mejor estreno de La Sexta en seis años y consiguiendo superar por la mínima a 'Al cielo con ella', el programa de Henar Álvarez que ha ocupado su hueco en el prime time de La 1.

"Marc Giró debutó anoche en La Sexta. Estopa mostró su cercanía. Yolanda Ramos hizo divertida filosofía de a pie", empieza diciendo Pedro Ruiz sobre lo que piensa de lo visto en la primera entrega de 'Cara al show'.

"Todo tuvo un ritmo y un tono original. Hay, por tanto, un registro personal", sentencia dejando claro que le gusta que el formato de Marc Giró tenga su propio tono y sea de autor que es precisamente lo que el comulga y pide para volver a televisión, poder ser él mismo y hacer lo que él quiere.