El estreno de Marc Giró triunfa en audiencias, otorga un récord para La Sexta en 6 años y hunde a Henar Álvarez en La 1

Con un 8,5% de cuota de pantalla y 727.000 espectadores de media, el debut de Marc Giró con 'Cara al show' se convierte en el mejor estreno en La Sexta en seis años (desde febrero de 2020) y el de mejor cuota desde 2018 si no ceñimos a un lanzamiento entre lunes y jueves.

Había expectación por el salto de Giró a la cadena de Atresmedia y los datos así lo han reflejado. Al tratarse de una cadena secundaria, firma resultados sensiblemente por debajo de los que anotaron los inicios de la tercera y cuarta temporada de 'Late Xou' en La 1 de RTVE, con un 13,4% y 12% de share respectivamente.

Sin embargo, para La Sexta son registros magníficos. De hecho, con ese 8,5% superó ampliamente la media diaria de la cadena, que fue de un 6,6% este martes; y el acumulado mensual, que es de un 6% en lo que llevamos de abril. Además, casi duplicó los datos de la semana pasada en esa misma franja.

GRAN ESTRENO de #CaraAlShow con Marc Giró en el prime time de @laSextaTV



🛗 Aterriza con un 8.5% de share y una media de 727.000 espectadores



🛗 Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zM6c6EhEY4 — Dos30' (@Dos30TV) April 22, 2026

El primer programa de 'Cara al show' no solo se impuso a su inmediato competidor (superó a 'Código 10' en Cuatro en 2,4 puntos), sino que además -y esto es lo noticiable- aventajó a La 1 en casi un punto. La tercera entrega de 'Al cielo con ella' se desplomó a un 8% y 729.000 televidentes de media y se quedó por detrás de Marc Giró.

El formato conducido por Henar Álvarez pierde cuatro puntos y más de 300 mil espectadores con respecto al estreno de hace tres semanas (12,1% y 1.044.000), siendo esto un claro hándicap para la cadena pública. Eso sí, en estricta competencia, de 23:06 a 00:21 horas, esa ventaja fue mínima: 'Cara al show' registró un 8,4% y 'Al cielo con ella' un 8%.

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En cuanto a la curva minuto a minuto de 'Cara al show', observamos que arrancó con un 6,6% y finalizó con un 6,7%. Alcanzó picos de casi un 10%. La cuota máxima y el minuto más visto se produjo a las 23:26 horas con un 9,8% y 992.000 seguidores. Tal y como se aprecia en la siguiente gráfica, elaborada por Dos30', la emisión presentó grandes fluctuaciones por la ocupación publicitaria.

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Por targets, sobresalió en jóvenes (13-24 años) con un 9% y en adultos (45-64) y mayores (+65), los segmentos de mayor aportación, con un 8,9% y 8,8% respectivamente. El target comercial, el más preciado por los anunciantes, se elevó a un 9,2%.

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Y en lo que respecta a los mercados, el estreno de Marc Giró en La Sexta firmó sus mejores métricas en Euskadi (13%), Madrid (12,6%), Cataluña (11,2%) y la Comunidad Valenciana (10,3%). Galicia (9,2%), Baleares (8,9%) y Murcia (8,6%) también se colocaron por encima de la media nacional.

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Por último, y ampliando el foco más allá del desembarco de Marc Giró en La Sexta y de la morbosa rivalidad con TVE, la noche fue para 'Supervivientes 2026', que experimentó una notable subida en Telecinco por el conflicto de Claudia y Gerard y promedió un 15,6% de cuota. En segunda posición se quedó Antena 3 con un nuevo episodio de 'En tierra lejana' (11,3%).