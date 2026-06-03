Marc Giró valora sus audiencias en La Sexta y responde alto y claro a quiénes le atribuyen un "hundimiento"

Tras cumplir más de un mes en su nueva casa televisiva, Marc Giró no ha dudado en pronunciarse sobre las audiencias que han acompañado a 'Cara al show' durante sus primeras semanas de vida. Así, el rostro de La Sexta se ha sincerado en una reciente entrevista sobre su batalla por el share con 'Al cielo con ella', su espacio sucesor en La 1 y cómo afronta los titulares sobre su "fracaso" tras mudarse de TVE a Atresmedia.

En una entrevista con El País, el expresentador de 'Late Xou' en RTVE no ha evitado contestar a cómo algunos medios han enfocado su salto a Atresmedia. "Me he encontrado con titulares como 'Marc Giró se hunde'. Eso debería afinarse porque no es una noticia", ha denunciado el comunicador. "Si usted quiere que me hunda, haga un artículo de opinión y titule 'Quiero que Marc Giró se hunda'", ha propuesto antes de pronunciarse sobre su audiencia en La Sexta.

Marc Giró defiende las audiencias de 'Cara al show' y niega hundirse en su salto a Atresmedia: "Mucha gente nos ve y no lo hace de la forma clásica"

"Este es un programa que, estrictamente, desde el punto de vista de las audiencias, va muy bien, igual que iba muy bien el anterior", ha recalcado Marc Giró sobre 'Cara al show', que ha continuado con el espíritu gamberro, crítico y desenfadado de su anterior espacio de entrevistas y humor en La 1 en los dominios de Atresmedia. "Nosotros generamos conversación, en eso estoy de acuerdo", ha apuntado.

A su vez, ha defendido una visión más global de las audiencias, alejando el foco de el porcentaje de share que consiguen estrictamente durante la franja de emisión del programa. "Hay muchísima gente que nos ve y no lo hace de la forma clásica. Existen muchas maneras de mirarnos, nos pasaba en RTVE y nos está pasando también en Atresplayer", ha explicado el presentador.

"También arrastramos a mucha gente desde redes. Sé de una persona que, además, ahora ha empezado a ver el cine de Almodóvar porque, aunque parezca raro, no sabía quién era y vio un reel de mi entrevista con él. Eso es fantástico", ha comentado en su entrevista para el citado medio, pronunciándose también sobre la línea editorial de su programa de entrevistas. "No me escondo en absoluto y no estamos para equidistancias: soy una persona radicalmente de izquierdas y además antifascista", asegura Marc Giró.

"¿Encontrarán esta transparencia en muchos otros presentadores o presentadoras que titubean más o están a verlas caer? No estamos en un momento para titubear", ha advertido el catalán sobre el momento de polarización extrema que atravesamos con la crispación política y el ascenso de la ultraderecha. "¿Qué voy a ser, feminista de lunes a miércoles, y luego los jueves, pues ya veré? ¿O estoy en contra del genocidio en Gaza solo los lunes? Me gustaría estar más calmado, pero no puedo ni debo, claro", ha sentenciado.