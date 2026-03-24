Pedro Ruiz se pronuncia sin medias tintas sobre lo que piensa de Marc Giró ante su inminente llegada a La Sexta

Marc Giró lo tiene todo preparado para desembarcar en el prime time de La Sexta con 'Cara al show', su nuevo formato de entrevista que promete mantener el espíritu gamberro y crítico de 'Late Xou'. Antes de su estreno oficial en Atresmedia, el presentador ha protagonizado una entrevista en 'Lo de Évole' que lo ha colocado en el centro de todos los comentarios. Y Pedro Ruiz no ha dudado en mojarse sobre su forma de hacer televisión.

"Cuando he llegado he visto que tengo cabreadas a fachas, a personas de izquierdas y eso es donde yo quiero estar con todo el mundo cabreado", señaló el presentador sobre su salto a Atresmedia durante su entrevista con Jordi Évole. Y es que, aún sin fecha de estreno anunciada, su mudanza de La 1 a La Sexta ha despertado todo tipo de opiniones.

Pedro Ruiz se moja sobre Marc Giró antes del estreno de 'Cara al show' en La Sexta

"Yo tengo la sensación de que al grupo Atresmedia y a España le vendría bien, nos vendría bien, un lugar de encuentro tirando a progresista. El problema no lo tengo yo, lo tiene Atresmedia", aseguró Marc Giró, explicando que le encanta haber "enfadado" a todo el mundo con su cambio de rumbo alejado de TVE. Un movimiento que Pedro Ruiz ha aplaudido a través de sus redes sociales.

Marc Giró va a su aire. Y hace bien. En el mundo de la tele tener una personalidad única es un tesoro. Ha decidido ser un verso suelto y alegre. Ambas cosas son inteligentes. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) March 24, 2026

Y es que, el periodista no ha dudado en aplaudir la presencia del catalán en la oferta de televisión actual. "Marc Giró va a su aire. Y hace bien. En el mundo de la tele tener una personalidad única es un tesoro. Ha decidido ser un verso suelto y alegre. Ambas cosas son inteligentes", ha señalado el periodista en su perfil de X, elogiando al comunicador por su forma única de hacer televisión, utilizando la sátira para poner el foco en temas de vital importancia social.

"Yo al director de la cadena ya le dije ustedes han contratado a un pingüino y los pingüinos hacen de pingüino, no me llames pidiéndome que te rebuzne o que te de leche", desveló Giró durante 'Lo de Évole' sobre su proceso de fichaje en Atresmedia. "Yo les he pedido paciencia y que si han contratado a un pingüino tendrán pingüinadas. Atresmedia sabe lo que ha contratado y lo que tiene, está en el contrato, que luego no me pidan otra cosa", bromeó el presentador.