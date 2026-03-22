Marc Giró apunta en 'Lo de Évole' cómo era su contrato en RTVE y el detonante de su fichaje por Atresmedia

Antes de estrenarse con 'Cara al show' en La Sexta y después de haber visitado a Pablo Motos en 'El Hormiguero', Marc Giró ha sido el gran protagonista de 'Lo de Évole' este domingo con doble entrega del formato de Jordi Évole como ya pasó con Lola Herrera o Alba Flores.

Nada más sentarse con el nuevo rostro de La Sexta, Jordi Évole no duda en preguntarle si sabe donde se ha metido y cómo se fraguó su fichaje por Atresmedia y por qué ha decidido dejar RTVE donde estaba muy cómodo.

"Me cayeron simpáticos y luego entendía lo que me proponían porque a veces en este negocio no entiendes lo que te están proponiendo exactamente", empezaba explicándole Marc Giró a Évole sobre por qué confió en la propuesta que le hicieron los directivos de Atresmedia.

"Luego vi que realmente querían el formato que yo hago con las condiciones en las que yo creía que tenía que hacerse y lo querían con un cierto entusiasmo y me daban una cierta seguridad, es decir una cierta continuidad, estabilidad y comodidad. Me gustó el tono que tenían", añadía al respecto.

Marc Giró revela el motivo de su fichaje por Atresmedia

Tras ello, Marc Giró se sinceraba con su nuevo compañero de cadena y le revelaba el verdadero motivo por el que ha dejado RTVE por Atresmedia. "Me daban estabilidad para mí y para mi equipo. Porque en RTVE había muchos parones, no había una estabilidad porque el programa paraba, lo cambiaban de una cadena a la otra, saltaba y yo al equipo no le podía decir vamos a concentrarnos en esto, no había un horizonte", aclaraba. "Ay he dicho 'Horizonte', que es de otra cadena, Iker", ironizaba entonces el catalán mandando un saludo al presentador de 'Cuarto milenio'.

Asimismo, el presentador de 'Cara al show' no duda en decir que le encanta haber cabreado a todo el mundo con su salto a Atresmedia. "Luego cuando he llegado he visto que tengo cabreadas a fachas, a personas de izquierdas y eso es donde yo quiero estar con todo el mundo cabreado", aseveraba.

Después, Jordi Évole aprovecha para recordarle en ese sentido a su compañero que Atresmedia es un grupo muy amplio donde hay medios de todas las ideologías como Antena 3, Onda Cero o La Razón además de La Sexta. "Yo tengo la sensación de que al grupo Atresmedia y a España le vendría bien, nos vendría bien, un lugar de encuentro tirando a progresista. El problema no lo tengo yo, lo tiene Atresmedia", soltaba Giró.

"Yo al director de la cadena ya le dije ustedes han contratado a un pingüino y los pingüinos hacen de pingüino, no me llames pidiéndome que te rebuzne o que te de leche. Yo les he pedido paciencia y que si han contratado a un pingüino tendrán pingüinadas. Atresmedia sabe lo que ha contratado y lo que tiene, está en el contrato, que luego no me pidan otra cosa", sentenciaba al respecto.