Marc Giró se va de la lengua y filtra la fecha de estreno de su nuevo programa y el horario en La Sexta

Cada vez queda menos para que Marc Giró se estrene en Atresmedia tras dejar RTVE. Si este fin de semana conocíamos que el presentador protagonizará una entrega de 'Lo de Évole' y se confirmaba el nombre de su nuevo programa, ahora el presentador se ha colado en 'Más vale tarde'.

Así, Iñaki López y Cristina Pardo han sido los encargados de dar la bienvenida a La Sexta a Marc Giró. "Vengo a organizar un poquito lo de la Sexta que estaba manga por hombro", ironizaba el catalán al ser recibido en el plató del programa de tarde.

"Tú estás despedido, tú espabila y tú, compañero, te quiero mucho, a ti y a tu mujer", les decía Marc Giró a los tertulianos del programa. "El nombre de tu nuevo programa en La Sexta, 'Cara al show', me parece brillante. Es buenísimo", destacaba Cristina Pardo.

"Yo no lo entendí a la primera y cuando me lo dijeron dije a ver si nos va a caer un puro", aseveraba Marc Giró. "Es que es buenísimo", insistía Cristina Pardo. "Lo importante es si tu programa tiene taza o no, en esta cadena los programas importantes tienen taza, nosotros tenemos un vaso de plástico", le decía con sorna Iñaki.

Mientras Marc Giró contaba que había ido en el avión con Gonzo, que también tenía una reunión con Jordi Évole. "¿Y con Aimar Bretos no has venido? Porque en el mercado de invierno lo vamos a reventar", reaccionaba Iñaki López en clara alusión a los últimos fichajes que ha hecho la cadena. "Yo estaba en business pero el estaba en turista y le he dicho Gonzo aquí si no trincas a la primera...", soltaba entre risas Giró.

Y Cristina Pardo ha intentado sonsacarle información a su nuevo compañero. "¿Cuando vas a empezar se puede contar ya?", le preguntaba ella. "Yo es que retengo poco y como me dicen tantísimas cosas", aseveraba él. "Pues estás en el programa adecuado si retienes poco", contestaba Iñaki. "Yo ya le dije a estos señores, a los directivos de La Sexta, que son muchísimos más simpáticos que los de TVE, que claro si ahora me contrata Telecinco diría lo mismo. Esto es como los hombres, me caen bien los que tengo entre manos, los otros ya no", comentaba con sorna.

Marc Giró da nuevos detalles de 'Cara al show', su nuevo programa en La Sexta

Después, Marc Giró daba algunas pistas de lo que veremos en 'Cara al show'. "Se que ha habido rumores, todos en La Sexta están preocupados, sé que Wyoming está preocupado porque no sea que yo vengo a trincar el puesto de otro. Yo lo que quiero decir es que yo soy disléxico, o sea lo que sea leer un promter nada. Todo lo que sean concursos de letras y cifras, nada", comentaba el presentador.

"¿Tertulianos te vas a llevar?", repreguntaba Iñaki. "Me encantan todos estos, igual me los llevo todos. Que no vaya a hacer yo lo que estaba haciendo. Yo le dije al directivo José Antonio Antón que si contrata un pingüino hará pingüinadas, yo no puedo hacer según qué", proseguía contando.

Finalmente, Marc Giró revelaba algunos detalles sobre 'Cara al show'. "Esto va a ir en abril. Va a empezar cuando a mí me dé la gana", revelaba. Y sobre el horario ha avanzado que irá después de 'El Intermedio' en prime time. "Va a haber invitados, va a haber 'invitadis', va a ser de todo. Menos fachas, va a haber de todo", concluía.