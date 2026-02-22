Atresmedia anuncia el provocador título del programa de Marc Giró para La Sexta, y dará mucho que hablar

Fue una de las noticias televisivas más sorprendentes de este comienzo de año. Marc Giró abandonó por sorpresa Televisión Española, donde conducía con éxito 'Late Xou', para dar el salto a Atresmedia, donde pronto estrenará en La Sexta un programa del estilo del de la cadena pública.

Mar Giró está en un excelente momento profesional. De hecho, hace unos días se convirtió en el gran triunfador de los Premios Iris 2026 que concede la Academia de la Televisión. El comunicador catalán fue galardonado en las categorías de 'Mejor presentador de entretenimiento'; 'Mejor programa'; 'Mejor dirección' (Junto a Santi Villas y Rebeca Rodríguez) y el 'Premio de la Prensa Especializada'. Sus últimos galardones como presentador de TVE.

Y es que, este sábado 21 de febrero, La Sexta ha hecho público el título del nuevo programa de Marc Giró. Era durante la grabación de 'Lo de Évole', en donde Jordi Évole entrevistará a su nuevo compañero de cadena, cuando una pancarta se desplegaba con la siguiente frase: 'Cara al show'. "Cuando grabas con él, pasan estas cosas. Marc Giró, muy pronto en 'Lo de Évole'. Y nos ha regalado una primicia: el título de su nuevo programa en La Sexta", añadía la cuenta de X del programa de La Sexta junto al vídeo del momento.

Cuando grabas con él, pasan estas cosas.



Marc Giró, muy pronto en ‘Lo de Évole’. Y nos ha regalado una primicia: el título de su nuevo programa en @laSextaTV 👇 pic.twitter.com/AJXgpzuLJG — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 21, 2026

'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró en La Sexta

Sí que es cierto que este título ya se había registrado hace unas semanas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. De esta forma, lo blindaba a la espera de que la cadena lo confirmase de manera oficial, como ya ha hecho. Un nombre de lo más provocador que deja entrever la línea que seguirá este nuevo formato, similar a la que seguía 'Late Xou' en TVE, donde sus mordaces monólogos hicieron que Marc Giró se convirtiera en uno de los presentadores estrella de la cadena.

En el vídeo compartido por 'Lo de Évole' en sus redes sociales, se puede ver a Jordi Évole y a Marc Giró frente al Mercado de San Idelfonso de Cornellá de Llobregat, abrazados y bailando un merengue de Juan Luis Guerra, 'Visa por un sueño' con personas que se encuentran frente al mercado. Por el momento se desconoce la fecha en la que se estrenará 'Cara al show', aunque desde la cadena de Atresmedia indican que será "muy pronto".

Pese a ver estado sus últimos años vinculado a TVE, lo cierto es que el catalán ya había colaborado hace años en programas del grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes, como en 'Zapeando' o 'Espejo Público', además, fue presentador de las precampanadas de 'Feliz Año Neox'. Al fichaje de Marc Giró por La Sexta se suma el de Aimar Bretos, que ya prepara un nuevo programa para el prime time de la cadena. El espacio estará producido por Newtral y también llegará muy pronto. El periodista compaginará este proyecto con su trabajo en la Cadena SER, donde presenta y dirige desde el año 2021 'Hora 25'.