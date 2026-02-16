Salen a la luz los primeros detalles del programa de Marc Giró en Atresmedia por el que ha dicho adiós a RTVE

La llegada de Marc Giró al prime time de La Sexta continúa sin fecha confirmada, pero Atresmedia ya se encuentra dando forma al formato con el que el presentador desembarcará en su programación tras su marcha de TVE. Y mientras dan forma al espacio que continuará el espíritu del extinto 'Late Xou', el grupo audiovisual ha registrado 'Cara al show', que podría ser el nombre del esperado programa.

Tal y como El Confidencial ha confirmado, se trata de la primera propuesta de nombre para el nuevo espacio de entrevistas que encabezará el catalán en algún punto de este 2026 en la Sexta. Dicho título supone toda una declaración de intenciones sobre cómo será el tono del formato, además de alinearse con los constantes guiños del presentador en sus monólogos sobre la ultraderecha y la falange, que a menudo critica desde el humor.

'Cara al show', el espacio de Marc Giró en La Sexta que continuará el espíritu de 'Late Xou'

Siguiendo el esquema de 'Late Xou', 'Cara al show' girará precisamente entorno al humor y las entrevistas. Cabe recordar que Marc Giró ya explicó tras su inesperada salida de Televisión Española que quería mantener una "tendencia continuista" en su nuevo proyecto en Atresmedia con respecto al anterior programa que presentó en La 1. Y es que, sus monólogos cargados de humor ácido y su tono desenfadado a la hora de entrevistar se han convertido en sus principales señas de identidad en el mapa de rostros televisivos.

Por el momento, más allá de ese título registrado por Atresmedia, que parece ofrecer alguna que otra pista del rumbo que tomará este nuevo formato, no hay más detalles sobre el esperado desembarco del comunicador en La Sexta. 'Cara al show' supondrá su regreso al grupo de San Sebastián de los Reyes 13 años después de su debut como colaborador en 'En el aire'. También pasó por espacios como 'Zapeando' o 'Espejo Público' mucho antes de iniciar su prolongado período en TVE.

Y es que, su salida de la cadena pública fue una de las grandes sorpresas del inicio de año, pues desde la llegada de 'Late Xou' al late night de La 1 en enero 2023 el comunicador no había parado de subir escalones en la pública. Más tarde pasó al late night de La 2 y finalmente, a principios del 2025, pasó a ocupar el prime time de La 1 con David Broncano como telonero estrella para su gran estreno. Franja donde ha permanecido hasta su inesperada despedida, que se saldó sin un adiós oficial para la audiencia.