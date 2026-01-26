Confirmado por TVE: La película de Dani Rovira que estrena La 1 este martes como relevo de Marc Giró

TVE emitía el pasado martes 20 de enero la última entrega de 'Late Xou con Marc Giró' después de que el presentador haya decidido fichar por Atresmedia para presentar un nuevo programa en La Sexta. Con su final, a La 1 se le queda libre el prime time de los martes y por ahora la cadena ha optado por sustituirlo por cine.

Así, teniendo en cuenta que el martes 3 de febrero emitirá el partido de Copa del Rey entre el Albacete Balompié y el F.C. Barcelona, y el martes 10 de febrero se emitirá la primera semifinal del Benidorm Fest 2026; TVE ha preferido apostar por una película en lugar de lanzar alguna de sus nuevas ofertas para el prime time como 'Top Chef: dulces y famosos'.

En este sentido, La 1 anuncia el estreno de la película 'Cuerpo escombro' protagonizada por Dani Rovira y Ernesto Sevilla para este martes 27 de febrero a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta' contra un nuevo episodio de 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro, 'GH Dúo: Especial salvación' en Telecinco y el estreno de la nueva temporada de 'Apatrullando' en La Sexta.

🎦 'Cuerpo escombro' , una comedia de tintes sociales protagonizada por Dani Rovira y Ernesto Sevilla y participada por @rtve.



✨ ESTRENO ✨, este martes, 27 de enero, después de 'La Revuelta' en @La1_tve.



👉 @DANIROVIRA llega muy pronto a La 1 con el nuevo show de humor… pic.twitter.com/MhEGQjbL68 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 26, 2026

Por otro lado, cabe recordar que TVE aprovechó también el mismo día que se conoció el fichaje de Marc Giró por Atresmedia para anunciar que Dani Rovira regresará muy pronto a la cadena pública para ponerse al frente de un nuevo show semanal de humor producido por El Terrat ('Futuro imperfecto').

Con 'Al margen de todo', TVE busca así sustituir el hueco que deja Marc Giró con su 'Late Xou' así como el retiro temporal de Andreu Buenafuente por salud mental y que hace imposible la continuidad de 'Futuro imperfecto'.

Sinopsis de 'Cuerpo escombro'

Ante los problemas para encontrar trabajo y liado por su hermano Fermín, Javi se hace pasar por discapacitado para conseguir un puesto que necesita desesperadamente. Pero fingir parálisis cerebral es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando se enamora de su jefa.