RTVE ya anuncia el formato que suplirá el final definitivo de 'Late Xou' con Marc Giró en la programación de La 1

TVE ya ha lanzado la primera promo de Dani Rovira en su nuevo programa que llegará al prime time de La 1. Así, apenas diez días después de anunciar su fichaje, la cadena pública empieza a promocionar su nueva gran apuesta de entretenimiento.

En esta primera promo de 'Al margen de todo' vemos a Dani Rovira paseándose por el que será el plató del programa tratando de ayudar al equipo, pero parece que nadie le hace caso. Así, parafraseando al título del programa, todos dejan al cómico malagueño al margen.

"¿Te ayudo con eso?", pregunta Dani Rovira sin recibir respuesta. Tras ello, el también actor lleva botellas de agua para el equipo, pero nadie se las coge. "¿Aquí tampoco hago falta?", se pregunta el presentador. "¿Necesitas que te la coja? Ya vas tú, ¿no?", suelta después cuando pasa alguien con una escalera.

Finalmente, alguien del equipo se cuela y se lleva a Dani Rovira porque está estorbando el paso. "Con cualquier cosa estoy en el almacén", termina diciendo el malagueño tras verse ninguneado por todos.

'Al margen de todo', un nuevo show de humor semanal presentado por Dani Rovira.



Muy pronto, ✨GRAN ESTRENO ✨ en @La1_tve. https://t.co/ghhfVhVJTv pic.twitter.com/iUm2vJp2va — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 22, 2026

Cabe decir que esta primera promo no deja ver más detalles de lo que veremos en 'Al margen de todo'. No obstante, como ya avanzó la cadena, este nuevo espacio será un show semanal para el prime time en el que Dani Rovira desplegará sus dotes como cómico y showman y estará acompañado por colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación que se anunciarán próximamente.

Con la llegada de Dani Rovira, TVE pretende suplir la marcha de Marc Giró a Atresmedia y también el descanso temporal de 'Futuro imperfecto', que no volverá a la parrilla de La 1 hasta que Andreu Buenafuente sea dado de alta tras retirarse de los focos por estrés y salud mental.