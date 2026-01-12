TVE toma medidas tras la pérdida de Marc Giró y anuncia el fichaje de Dani Rovira para suplir a 'Late Xou'

Después de conocerse la marcha de Marc Giró a Atresmedia, TVE ha sorprendido este lunes al anunciar en el 'Telediario' el fichaje de Dani Rovira para presentar un nuevo show semanal de humor.

Así, el cómico y actor regresará este año al prime time de La 1 para ponerse al frente de un nuevo formato semanal producido por El Terrat ('Futuro imperfecto') en el que estará acompañado de otros cómicos

"Es uno de los rostros más queridos de la pantalla y vuelve a RTVE. El actor y humorista Dani Rovira presentará 'Al margen de todo'. Es un nuevo programa de humor semanal que se va a emitir en prime time aquí en La 1", empezaba diciendo Alejandra Herranz.

"Rovira desplegará sus dotes como showman y lo hará acompañado de otros colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación., Vuelve a la cadena donde ya presentó con éxito de audiencia varias galas de los Goya y el programa 'La Noche D'", apostillaba la presentadora.

🚨 @DANIROVIRA se suma al patrimonio de rostros de @rtve.



💥 El cómico presentará en @La1_tve el nuevo show de humor semanal 'Al margen de todo'.



RTVE La Que Tú Quieres, La Que Te Quiere pic.twitter.com/VQ3JvfoWU7 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 12, 2026

De esta manera, Dani Rovira regresará al prime time de TVE para conducir un nuevo show que llegará a La 1 para suplir el hueco que deja 'Late Xou' tras el salto de Marc Giró a Atresmedia así como de 'Futuro imperfecto' a la espera de que Andreu Buenafuente regrese al trabajo tras su baja médica.

Gran trayectoria de éxito en TVE y en el cine

Cabe recordar que Dani Rovira ya condujo con éxito durante dos temporadas 'La Noche D', un formato de entrevistas y humor que emitió La 1 entre 2021 y 2022. Después, el cómico decidió dar el salto a Movistar Plus+ para presentar 'Mi año favorito' mientras que TVE le sustituyó en su programa por Eva Soriano.

También presentó a finales de 2023 el videopodcast de RTVE Play 'Un día de perros', dedicado al cuidado y la educación de perros y ha participado en numerosos espacios culturales y de entretenimiento, incluyendo la presentación durante tres años consecutivos de la gala de los Premios Goya para RTVE con notables datos de audiencia: Goya 2015 (3.839.000 espectadores y 24,7%), Goya 2016 (3.900.000 y 25,8%) y Goya 2017 (3.648.000 y 23,1%)

Sus ultimas apariciones en La 1 han sido en ‘La Revuelta’. El actor ha visitado en dos ocasiones en el último año el programa de David Broncano: el pasado 4 de diciembre, para presentar ‘Playa de lobos’ (13,1% y 1.600.000 espectadores) y el 22 de enero de 2025 para presentar su espectáculo ‘Vale la pena’ (13,5% y 1.756.000).

Rovira debutó en el cine en 2013 con ‘Ocho apellidos vascos’, una de las películas más taquilleras de la historia del cine español, papel por el que obtuvo el Goya a Mejor Actor Revelación en 2015. Su filmografía incluye títulos como ‘Ahora o nunca’ (2015), ‘Ocho apellidos catalanes’ (2015), ‘100 metros’ (2016), ‘Superlópez’ (2018), ‘Mediterráneo’ (2021), ‘El bus de la vida’ (2024), ‘Cuando nadie nos ve (2025) y ‘Playa de lobos’ (2025).

En los escenarios se dio a conocer con su monólogo ‘Mi familia y yo’, en el programa ‘El Club de la Comedia’ y ha estrenado y girado por España ‘¿Quieres salir conmigo?’ y ‘Odio.’ Actualmente está de gira con su último espectáculo ‘Vale la pena’. Comprometido con causas sociales y medioambientales, impulsa la Fundación Ochotumbao, desde la que desarrolla diversos proyectos solidarios.