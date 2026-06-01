'Valle Salvaje', avance capítulo 428 del martes 2 de junio en RTVE: La decisión de Rafael que lo cambia todo y el escándalo de Dámaso

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le deja claro a Rafael que es capaz de denunciar a Alejo si no le vende parte del Valle para saldar la deuda que tenían con su marido por el bien de sus hijos.

Tras ello, Rafael estalla contra su hermano Alejo por no haberle contado nada de lo que pasó con su tío. Y abrumado por todo, el duque toma una decisión que lo cambiará todo tal y como le confiesa a José Luis asegurando que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto.

Después de que Francisco se fuera de la lengua sobre su intención de casarse con Pepa, la doncella le confiesa a Luisa que no está preparada para dar ese paso tan importante.

Atanasio no duda en amenazar a Benigna mientras Matilde muestra su preocupación porque la mujer permanezca en la Casa Pequeña si su bebé está bien y no necesita más su ayuda.

El escándalo en torno a Dámaso sacude con fuerza tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña y las consecuencias no tardan en llegar después de que alguien en el pueblo haya identificado su verdadera identidad.

Por su parte, Rosalía ignora los ruegos de su hermana Leonor y se presenta en la Casa Pequeña para ver a su hija María sin miedo a represalias y a quién alguien la pueda ver.

Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Benigna sorprendía y descolocaba a Matilde al preguntarle por su matrimonio con Gaspar y cómo fue ser nuera de Victoria. Y Atanasio no dudaba en decirle a la mujer que no va a permitir que se vaya pues quiere tenerla cerca por lo que pueda pasar con el embarazo de su mujer.

Enriqueta daba un paso más allá y le dejaba claro a don Hernando que a cambio de la deuda que tenía José Luis con su difunto esposo quiere parte de las tierras de Valle Salvaje.

Bárbara trataba de saber qué va a pasar ahora que todo el mundo sabe que Dámaso era el primer marido de Victoria y su tía aseguraba que nada bueno. Mientras, Rafael sostenía ante su padre que se van a enfrentar al mayor juicio moral y que va a ser el final de los Gálvez de Aguirre.

Por su parte, don Hernando advertía a José Luis de que probablemente todo esté orquestado por Dámaso y haya sido él mismo el que haya dejado ver su verdadera identidad para hacer estallar todo por los aires. Y que además Victoria le había ayudado.

Luisa y Bárbara compartían sus sospechas sobre Rosalía al ver que es incapaz de separarse de María cada vez que la tiene en brazos. Por otro lado, Rafael le dejaba claro a su tía Enriqueta que no va a permitir que acuse a nadie de su familia de nada ni siquiera a su propio padre y ella no dudaba en señalar a Alejo.