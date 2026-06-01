Silvia Intxaurrondo tira de lista y saca la gran diferencia entre el caso Zapatero y la Kitchen, fijándose en este inapelable detalle en TVE

En los últimos días, se está debatiendo mucho sobre si la justicia actúa igual en los casos de corrupción que afectan al PP y los que están saliendo en torno al PSOE. Este lunes, Silvia Intxaurrondo junto a Ana Pardo de Vera no han dudado en dejar claro algunas de las diferencias entre algunos de los casos más mediáticos.

Al hablar del caso de Leire Díaz, Silvia Intxaurrondo hacía una apreciación sobre lo que pasó con el caso que afectaba al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Es lo mismo que pasó con el fiscal general del Estado que decían que actuaba por órdenes de Moncloa. Eso dio para muchas tertulias porque estaba en el auto del juez, y luego es algo que ni tan siquiera se sacó a colación en el juicio. Lo digo porque a la hora de coger un auto hay que cogerlo en el punto preliminar en el que está", pedía la presentadora.

Más adelante, la presentadora de 'La Hora de La 1' recordaba la lista de casos que no se pueden olvidar y que afectaron al gobierno del PP como ahora al PSOE. "En los últimos cinco años se ha imputado a tres ex jefes de la UDEF. Al menos tres, a escala nacional, uno por la trama Kitchen, otro por el caso Villarejo, otro apuntan a que podría ser por las investigaciones falsas sobre Podemos, y otro ex jefe de la UDEF en Madrid por narcotráfico y por tener empapelados en la pared 20 millones de euros", exponía Intxaurrondo.

"Justo éste tenía que declarar el martes pasado. O sea de Zapatero conocimos el auto de investigación el lunes y el martes este ex jefe de la UDEF en Madrid tenía que declarar por los 20 millones que tenía ocultos en la pared. Es que uno tira de lista y ufff, ojo lo que hay aquí", añadía Silvia Intxaurrondo.

Tras ello, Ana Pardo de Vera ponía el foco en cómo este lunes tenía que declarar el ex jefe de la UDEF, Eugenio Pino dentro de la investigación al ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz por las cloacas del Estado. "Es una aberración lo que se ha hecho, es el caso de corrupción más grave de la democracia después de los GAL", sentenciaba la colaboradora.

"Por ubicar los casos que ya conocemos como han terminado. El caso de los infundios contra Podemos. Es que me gusta recordarlo porque no todo el mundo se acuerda. El caso de los infundios contra Podemos que había informes policiales con datos fabricados sin sellos y publicados por medios de comunicación en portada. Luego tenemos el espionaje a los independentistas catalanes. Es que son cosas que, como tenemos tanto que contar de esto, no se puede olvidar también uno", añadía Intxaurrondo.

"Es que se han fabricado informes falsos contra un partido político que ha replicado prensa de este país sin que tuviese sello y los partidos de la oposición lo han utilizado para cargar contra el Gobierno y efectivamente venía de la UDEF", concluía la presentadora al respecto.

Intxaurrondo y Ana Pardo de Vera recuerdan la lista de casos que no se pueden olvidar:



-Intxaurrondo: "En los últimos cinco años se ha imputado a 3 exjefes de la UDEF. A escala nacional, uno por Kitchhen, otro por el caso Villarejo, otro que podría ser por las investigaciones… pic.twitter.com/1meea5rx2i — La Pandereta (@LaPanderetaES) June 1, 2026

Era entonces cuando Ana Pardo de Vera pedía no mezclar todo y dejar claro qué casos no hay por donde cogerlos. "Lo de Zapatero es un auto que no es tan maravilloso como se ha dicho, a ver como sale y luego por Trump mediante", defendía la periodista. "¿De dónde viene la investigación de Zapatero? De EEUU, que pasa a las fiscalías suiza y francesa, y de ahí viene para aquí. ¿Quién se va a fiar de Trump? A Trump no le gusta este gobierno?", opinaba la colaboradora.

"Dos cosas. Primero no sabemos todavía cuándo entregó EEUU el teléfono para armar la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero ni tampoco sabemos cuál es el contenido que entregó. Supuestamente entregó un volcado pero no sabemos de qué. Es la parte que nos falta saber cuándo lo entregó y qué entrega", apostillaba al respecto Silvia Intxaurrondo.

-Ana Pardo de Vera: "¿De dónde viene la investigación de Zapatero? De EEUU, que pasa a las fiscalías suiza y francesa, y de ahí viene para aquí. ¿Quién se va a fiar de Trump? A Trump no le gusta este gobierno".



Intxaurrondo: "La parte que nos falta. ¿Cuándo entrega ese teléfono… pic.twitter.com/jlzPRG86Be — La Pandereta (@LaPanderetaES) June 1, 2026

Silvia Intxaurrondo reflexiona sobre las diferencias de la Kitchen y el caso Zapatero

Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1'

Más adelante, al analizar la última hora sobre el juicio de la Kitchen, Silvia Intxaurrondo volvía a hacer una reflexión comparándolo con el caso de Zapatero. "La trama Kitchen no era por puro cotilleo. No es que hubiera un infiltrado en la familia Bárcenas para ver cómo era su día a día. Era un infiltrado que tenía la encomendación, supuestamente, de evitar que todas las pruebas que tenía Bárcenas llegasen a la justicia", empezaba recordando la presentadora.

"Es que el caso Kitchen es solo una parte de la trama Villarejo, y en las grabaciones de la Kitchen para destruir pruebas de la financiación irregular del PP se alude a Mariano Rajoy infinitas veces por parte de su ministro del Interior diciendo que el Presidente lo sabe, y es que con eso han imputado a Zapatero", aseveraba Pardo de Vera. "Con menos. A Zapatero se le investiga por conversaciones que mantienen en un chat terceros diciendo que hay que llamar a Z y el Zorro. Pero, es que aquí hay audios directos con Cospedal y Villarejo y en los que se menciona a Cospedal y a Mariano Rajoy", añadía Intxaurrondo.

"Y de hecho, Cospedal estuvo imputada, lo que pasa es que el juez García Castellón la desimputó y perimetró y aisló los miembros del gobierno de Rajoy que iban a ser investigados. Y en ese caso o hay algo nuevo o no se les puede investigar", concluía la presentadora.