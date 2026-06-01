Audiencias

La estrategia de programación de RTVE con 'Malas Lenguas Noche' no evita su derrota en audiencias ante La Sexta

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

El particular duelo en audiencias entre ambas tertulias en la noche del sábado se ha resuelto nuevamente a favor del formato de la cadena de Atresmedia, y con distancia

'Malas Lenguas Noche' no impide su derrota ante 'La Sexta Xplica'
'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica' | Montaje El Televisero

La última estrategia de RTVE con el cambio de horario de 'Malas Lenguas' en su edición nocturna en La 2 no ha obstaculizado que su rival más directo, 'La Sexta Xplica', le haya superado con holgura un sábado más en lo que a audiencias se refiere.

El particular duelo entre ambas tertulias, los dos únicos programas de actualidad del sexto prime time de la semana, se ha resuelto nuevamente a favor del formato de la cadena de Atresmedia, cuya veteranía y consolidación en la parrilla juega obviamente a favor. 

Recordemos que La 2 de RTVE había anunciado que, a partir de ahora, 'Malas Lenguas Noche' arrancaría a las 21:25 horas y no a las 22:00 como venía sucediendo. Finalmente, se anuló ese plan inicial y se optó por las 21:40 horas. El objetivo, en cualquier caso, era adelantarse a 'La Sexta Xplica' (21:45 horas) para tratar de 'robarle' público. 

Sin embargo, el resultado no ha sido del todo el esperado. El programa conducido por Jesús Cintora en La 2 de TVE se impulsó a un 5,3% de cuota de pantalla y 373.000 espectadores de media, siendo su máximo hasta la fecha, pero no pudo desbancar al espacio capitaneado por José Yélamo en La Sexta, que cosechó un destacado 7,1% y casi medio millón de fieles.

En resumidas cuentas, el público se decantó mayormente por la oferta de Atresmedia frente a la de RTVE en un momento convulso en la vida política y judicial con el caso Zapatero y las múltiples causas abiertas que cercan al PSOE. Así, 'La Sexta Xplica' reeditó su dominio en este terreno y se confirmó como una clara referencia. 

Mientras, la noche del sábado estuvo liderada por la nueva gala de 'La Voz Kids', que creció a un 13,5% de share (segundo mejor registro de la presente temporada) y superó el millón de telespectadores en Antena 3. La segunda plaza fue para Telecinco con 'Hay una cosa que te quiero decir' (9,4% y 657.000) y la tercera para La 1 de RTVE y su cine (8,7% y 7,8%).

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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