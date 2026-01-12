El zarpazo de Atresmedia a RTVE: El grupo roba a Marc Giró, que emprende un nuevo proyecto lejos de La 1

Atresmedia ha dado un golpe en la mesa y ha arrebatado a RTVE a uno de sus rostros más laureados y carismáticos: el presentador, periodista y escritor Marc Giró. El grupo de comunicación propietario de Antena 3 y La Sexta ha hecho oficial su fichaje este lunes 12 de enero.

Este trascendental e inesperado movimiento supone un importante y doloroso zarpazo para la corporación pública, que pierde de esta manera a una de sus caras más destacadas y reconocidas por el público en los últimos tiempos.

El comunicador catalán, conductor del formato de entrevistas y humor 'Late Xou' en la noche de los martes de La 1 de TVE, da el gran salto a Atresmedia con un primer proyecto ya firmado. En consecuencia, Marc Giró cierra un capítulo con la cadena pública después de tres años vinculado a ella y remueve su carrera televisiva.

El anuncio de su regreso a Atresmedia, que se ha hecho público un día antes de que 'Late Xou' vuelva a la programación de La 1 después del parón navideño, añade, sin entrar en detalles, que el primer trabajo acordado con Giró "verá la luz este 2026 en La Sexta". Según ha podido saber El Televisero, será un programa para prime time y no se descarta que llegue esta misma temporada.

Además, el comunicado deja entrever que Marc Giró será un gran activo para la casa con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y que ese será tan solo uno de los varios proyectos que desarrollarán próximamente. Lo cierto es que Atresmedia no será un destino nuevo o desconocido para el showman, ya que en el pasado fue colaborador en diferentes espacios de la empresa audiovisual como ‘Zapeando’ o ‘Espejo Público’ e incluso presentó las precampanadas de ‘Feliz Año Neox’.

Marc Giró ficha por Atresmedia y ya prepara su primer proyecto para @laSextaTV



¡Bienvenido, de nuevo, a casa! 😊https://t.co/wxv3qvGoo0 pic.twitter.com/518SNAeyuq — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 12, 2026

Por otro lado, aunque se trata de un sorprendente bombazo dentro del sector televisivo, hay que recordar que en la primavera del pasado año ya trascendieron las enormes dificultades de RTVE para renovar el contrato con Marc Giró por desavenencias durante la negociación. Algo que implicó una paralización de las grabaciones de 'Late Xou'. Entretanto, sonaron ofertas por parte de Atresmedia y TV3, el canal autonómico catalán.

Ahora, casi un año después de aquello, Marc no renueva con la corporación estatal y se marcha a la competencia para unirse al plantel de presentadores y comunicadores de La Sexta formado por El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.

Por último, tal y como ha podido verificar El Televisero, la salida de Marc Giró de RTVE no altera los planes de La 1 respecto a las dos entregas pendientes de emisión de 'Late Xou', que se ofrecerán con normalidad con Boris Izaguirre, Sonia y Selena y María del Monte como invitados. En paralelo, desde la cadena pública trasladan su reacción al fichaje por Atresmedia: "Agradecemos enormemente su aportación a RTVE durante estos años y le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos".