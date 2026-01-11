Cambio histórico en 'MasterChef': RTVE anuncia la salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado tras 13 años y esta es su sustituta

TVE prepara una revolución en uno de sus formatos más exitosos. La cadena pública y Shine Iberia inician una nueva etapa en 'MasterChef' con la salida de uno de sus miembros del jurado tal y como ha confirmado RTVE. Y es que Samantha Vallejo-Nágera abandona el talent de cocina tras 13 años.

Hay que recordar que desde su estreno en 2013, 'MasterChef' ha contado con más de treinta ediciones entre todas sus versiones (la original, la 'Junior', la de 'Celebrity', las de Abuelos y la edición especial de Navidad). Y hasta ahora el jurado se había mantenido inamovible.

'MasterChef' (@MasterChef_es) estrena 2026 con novedades:



🔹 La creadora de contenido Marta Sanahuja (@DeliciousMartha) se incorpora al jurado junto a Pepe Rodríguez (@Pepe_elBohio) y Jordi Cruz (@JordiCruzMas).



Este lunes, arranca la grabación de los nuevos programas

No obstante, Samantha Vallejo-Nágera si que se ausentó en la primera edición de 'MasterChef Abuelos' siendo sustituida por Loles León por enfermedad. Ahora, la chef abandona el talent de TVE tras haber participado en 13 ediciones de la versión original, 10 de 'Masterchef Celebrity', 11 de 'Junior', además de los especiales de Navidad y la segunda de 'Abuelos'.

Eso sí, Samantha Vallejo-Nágera seguirá ligada tanto a TVE como a Shine Iberia. De hecho, es una de las concursantes de 'DecoMasters', la nueva apuesta de entretenimiento que estrenará La 1 en su prime time en las próximas semanas. En este talent de decoración la chef forma pareja junto a su hermano Colate. Por si fuera poco, estas navidades La 1 emitió con poco éxito de audiencia cuatro especiales bajo el nombre de 'Navidades con Samantha'.

Con la salida de Samantha, 'MasterChef' volverá a vivir una pequeña revolución como la que ya vivió en 2018 cuando Eva González decidió dar el salto a Atresmedia para presentar 'La Voz'. En aquel momento, cadena y productora llegaron a la conclusión de que no era necesario la figura de un presentador pues el jurado con Pepe Rodríguez a la cabeza podía ejercer perfectamente esa labor.

Tras firmar una trayectoria de éxito durante más de una década como jurado de 'MasterChef', la empresaria Samantha Vallejo-Nágera tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería.

Marta Sanahuja, la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef'

El puesto de Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef' lo ocupará la influencer Marta Sanahuja, conocida en redes como 'Delicious Martha' con dos millones de seguidores en Instagram.

La creadora de contenido, estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que ese mismo año se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.

Autodidacta en la cocina y en constante búsqueda de nuevos sabores, recetas e ingredientes, Marta siempre persigue nuevos retos con los que aprender y seguir creciendo. Afirma que, para ella, “la gastronomía une a las personas y traspasa fronteras. Soy una fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena”.

Su estilo homemade se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España. Embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas. En diciembre de 2025 fue galardonada con dos premios Yummy, en las categorías de Postres y Premio Honorífico.