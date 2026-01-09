RTVE presenta 'DecoMasters', su ambicioso reality con "el mejor casting" y muestra un explosivo avance

Es una de las grandes apuestas de entretenimiento de La 1 para este comienzo de 2026. Antes de su próximo estreno, TVE y Shine Iberia han presentado este viernes todos los detalles de 'DecoMasters', su nuevo talent de decoración con Patricia Montero como presentadora y diez parejas de famosos como concursantes, en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero.

Ana María Bordas, directora de producción de contenidos de RTVE, explicaba que en RTVE llevaban tiempo buscando un formato de estas características. "Teníamos desde hace tiempo la idea de buscar un formato de decoración porque cada vez hay más interés en vivir en sitios agradables y poder mejorar su hábitat", empezaba diciendo.

"Queríamos hacer algo que fuera real y este programa mezclaba entretenimiento con trabajo real. Es un talent que no se había hecho y esperamos que despierte el interés porque da trucos e ideas creativas y como mejorar nuestras casas sin mucho presupuesto", proseguía contando la directiva de RTVE.

Mientras, Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia, agradecía a RTVE que sigan confiando en ellos y apostar por un programa propio que no se ha hecho nunca antes. "La mecánica es sencilla, tenemos un casting genial, dos retos maravillosos y complicados por programa y reales, con peticiones reales, lo que nos ha complicado para buscar las localizaciones", destacaba la productora sobre 'DecoMasters'. "Es un proyecto muy ambicioso por la cantidad de horas (más de 4.000 horas de producto grabado) y localizaciones (hasta 70 espacios decorados por los concursantes)", proseguía recalcando.

Sobre el casting, la productora ejecutiva, ha sido muy clara: "Este año nos llevamos el premio al mejor casting". Y es que las diez parejas que participan en esta primera edición de 'DecoMasters' son la modelo, Mar Flores y su hijo Carlos Constanzia, Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell'Atte, los actores y amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Bosé y su hija Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, las actrices y amigas Raquel Meroño y Belén López, los Gemeliers y los influencers King Bru y Andy Andrea.

'DecoMasters' supondrá el debut de Patricia Montero como presentadora en solitario en TVE después de que en la pasada edición de 'Supervivientes' fuera muy alabada su labor cuando viajó a Honduras para sorprender a su marido, Álex Adrover. "Ha sido todo un reto. La decoración es algo que me apasiona pero no se me da muy bien y ha sido maravilloso poder conocer mejor a los concursantes y arroparles", recalcaba. "Es impresionante como han trabajado y como han estudiado y llevado el trabajo a casa", apostillaba reconociendo el gran esfuerzo de los concursantes.

De la sanación de Isa Pantoja a la verdadera relación de Mar Flores y Carlo Costanzia

No hay duda de que una de las parejas estrellas del casting es la que forman Isa Pantoja y Asraf beno, en lo que supone su primer talent de estas características y su salto a TVE tras su paso por diferentes realitys de Telecinco. "Se han dejado la piel y el corazón en cada prueba", destacaba Macarena Rey sobre la pareja. "Me ha pillado el programa en una depresión postparto y me ha sanado con heridas de mi pasado y de mi infancia. Además me ha servido para conocer otra versión de mi y salir de mi zona de confort", recalcaba la hija de Isabel Pantoja.

Pero si hay una pareja sobre la que van a recaer todas las miradas es la formada por Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la relación entre ellos y ambos quieren desmontar todo lo que se ha publicado sobre ellos. "Este programa ha sido un regalo de la vida porque me ha permitido pasar más tiempo con mi hijo, nos hemos conocido más, me llevo una experiencia increíble", confesaba Mar Flores. "Nos hemos dejado la piel y lo que no es la piel. Ha sido una oportunidad fantástica para pasar tiempo con mi madre y hemos dejado claro la realidad de nuestra relación", apostillaba el actor.

Por su lado, la Terremoto de Alcorcón ha tirado de su particular humor e ironía para lanzar una pulla a TVE por el tardío horario del programa. "Es un programa para todos los públicos y es muy bonito verlo en familia por eso deberíais emitirlo los sábados por la mañana. Es que es una pena que un formato maravilloso se emita tan tarde. Por eso es importante que lo emitáis un poco más pronto y lo repitáis los sábados", señalaba la vedette y cómica.

Así es 'DecoMasters'

Las celebrities se enfrentarán a espectaculares desafíos de interiorismo, en los que transformarán todo tipo de espacios reales con clientes reales. Los concursantesdeberán convertirse en auténticos decoradores, capaces de hacer realidad los sueños de diferentes clientes, adaptándose a sus gustos y necesidades y demostrando creatividad, talento, sensibilidad y estilo. Pero no todo será cuestión de imaginación: tendrán que diseñar ajustándose a los presupuestos de cada cliente para cada espacio y aprovechar sus recursos. La responsabilidad será clave y se apostará por el reciclaje y la segunda vida de los objetos.

Cada programa constará de dos partes: la primera será una prueba grupal en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos y harán realidad un diseño elegido de forma conjunta. Para ello, primero, cada pareja creará su propuesta para abordar el reto que les proponga un cliente. Después, cada uno de los dos equipos dispondrá de 10 minutos para decidir cuál es la mejor opción. Los autores del planteamiento ganador asumirán el liderazgo como jefes de proyecto y organizarán las tareas de sus compañeros. El principal objetivo será cumplir con las necesidades y demandas de los propietarios con una propuesta funcional que refleje la personalidad de sus dueños, ajustándose a un presupuesto. Tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará la transformación del espacio y el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes. Al final de cada programa, el tándem menos brillante se despedirá de la competición.

En todo momento, las parejas contarán con una carpa habilitada con el material necesario donde podrán acudir tantas veces como quieran y coger lo que necesiten. Además, en la eliminación, la pareja que quiera algún material extra, que no esté disponible en la carpa, saldrá a comprarlo en la llamada ‘Carrera Decoexprés’, mientras los demás compañeros siguen trabajando. Durante todo el proceso de trabajo, siempre tendrán la ayuda de una cuadrilla de profesionales, que solo intervendrá en las tareas que entrañan algún riesgo.

Solo una pareja conquistará el título de 'DecoMasters' y conseguirá un premio de 50.000 euros para donar a una ONG.