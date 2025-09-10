TVE elige por sorpresa a Patricia Montero para presentar su nuevo programa con famosos con la productora de 'MasterChef'

Tras haber sido la defensora de su marido Álex Adrover en 'Supervivientes' y que muchos la pidieran como presentadora en relevo de Laura Madrueño; TVE ha dado la sorpresa al fichar a Patricia Montero como presentadora de una de sus grandes apuestas para esta temporada.

Así, la actriz y presentadora Patricia Montero se pondrá al frente de 'DecoMasters', el nuevo talent de decoración con la productora de 'MasterChef' y 'Maestros de la Costura', que además también anuncia a su jurado compuesto por el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la periodista especializada en decoración Marta Riopérez.

Ayudados por un decorador invitado en cada prueba juzgarán las creaciones de las 10 parejas de celebritys que participarán en 'DecoMasters'. Además, con el respaldo de su trayectoria y mirada experta, explicarán a los participantes las principales tendencias y analizarán con exigencia cada detalle del trabajo realizado durante toda la competición.

Las diez parejas concursantes de 'DecoMasters'

Mar Flores y su hijo Carlo Constanzia, Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, las amigas María Zurita y Antonia Dell’Atte, los amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Bosé y su hija Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y su musa La Terremoto de Alcorcón, las amigas Raquel Meroño y Belén López, los hermanos Gemeliers, y los influencers King Bru y Andy Andrea conforman las diez parejas participantes.

Muy pronto, estos dúos imprevisibles harán realidad sus sueños y materializarán sus proyectos decorativos más ambiciosos en una divertida y emocionante competición. Vienen decididos a mostrar su talento y un estilo único, herramientas necesarias para convertirse en verdaderos profesionales del diseño de interiores. A lo largo del programa, se enfrentarán a diversos retos para transformar y optimizar todo tipo de espacios reales, desde viviendas y negocios hasta habitaciones pequeñas o con poca luz. Deberán sacar el máximo partido a cada entorno, por complicado que parezca.

Además, bajo una visión democrática de la decoración, el espectador tendrá acceso a trucos asequibles e ideas creativas y económicas para que cualquier persona, sin importar experiencia o recursos, pueda encontrar inspiración y transformar ambientes con pequeños cambios llenos de estilo al alcance de todos, demostrando que la decoración de un espacio no depende de los recursos económicos, sino de la creatividad, la valentía y el tiempo que se le dedique a un espacio.

Patricia Montero, la presentadora

Actriz, presentadora y creadora de bienestar, Patricia Montero inició su carrera artística desde niña en anuncios publicitarios, consolidándose con su debut en el telefilme ‘Severo Ochoa. La conquista de un Nobel’. Con casi dos décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, en 2017 participó en ‘MasterChef Celebrity 2’, donde alcanzó la cuarta posición y mostró una faceta marcada por la resiliencia, la autenticidad y la cercanía, ganándose el cariño del público.

Apasionada del deporte y la vida saludable, Patricia combina su faceta artística con su labor como profesora de yoga y divulgadora, liderando proyectos que inspiran a miles de personas a conectar con su bienestar físico y emocional. Su energía, carisma y capacidad de comunicar la convierten en un rostro polifacético, capaz de cautivar y motivar tanto en pantalla como en eventos en vivo.

¿Quiénes son Lorenzo Castillo y Marta Riopérez?

Lorenzo Castillo Es uno de los decoradores y diseñadores de interiores más reconocidos de España. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en arte chino y japonés. Después, completó su formación en la Escuela de Antigüedades de Madrid y en prestigiosos centros de Inglaterra y Estados Unidos, centrándose en las artes decorativas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, así como en decoración, joyería, plata, porcelana y mobiliario francés, inglés e italiano.

Castillo fundó una exitosa galería de arte y antigüedades en el barrio de las Letras de Madrid, lo que marcó el inicio de una prometedora carrera con gran proyección internacional. Este salto al mercado internacional se produjo al ser incluido en los rankings de los 100 mejores interioristas del mundo por las cabeceras ‘Elle Decor’ América y ‘Architectural Digest’ América (AD). Poco después fue reconocido por las delegaciones de ‘AD’ en Francia, Alemania e Italia, y fue premiado como mejor decorador español por ‘AD’ España.

Su estudio ha desarrollado una amplia variedad de proyectos, tanto públicos y privados. Entre ellos destacan la decoración en las calles de Madrid con motivo de la boda real del Príncipe de Asturias, en colaboración con Tomás Alia; la intervención en palacetes propiedad de la banca privada; y numerosas residencias particulares en España y el extranjero, como las de la familia real jordana. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran las boutiques de la firma Loewe, el Museo del Traje de Madrid, el Hotel Santo Mauro, el Hotel Alfonso XIII en Sevilla y el Grand Hotel Son Net de las islas Baleares, considerado uno de los mejores hoteles del mundo.

Por su parte, Marta Riopérez es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y con más de 30 años de experiencia, y ha desarrollado una sólida carrera al frente de revistas de interiorismo, paisajismo, arquitectura y diseño. Inició su trayectoria profesional en las principales cabeceras de moda de España, como ‘Elle’, ‘Vogue’, ‘Telva’ y ‘Marie Claire’, entre otras. Hoy Marta es Editora y Senior Advisor de la Deco Unit de Hearst España, unidad que comprende las marcas ELLE Decoration España y Nuevo Estilo. Además, anteriormente Marta fue promotora del lanzamiento y directora de la revista ‘Casa y Campo’ y ha dirigido ‘Casa Diez’ y ‘Mi Casa’, posicionando cada publicación como referente en su categoría.

Su misión es investigar, seleccionar y dar a conocer al público lo mejor del diseño, conectando tendencias globales con las necesidades locales y apoyando activamente a su industria. Mantiene vínculos estrechos con las principales figuras del interiorismo y del diseño, y asiste regularmente a las principales ferias internacionales como Maison&Objet (París), Salone del Mobile (Milán) y London Design Festival. Además, ha sido jurado en concursos de diseño, como el Concurso Internacional de Diseño Andreu World, el Concurso de Mobiliario de Exterior de Gandía Blasco, el premio Casa Decor, y el prestigioso EDIDA (Elle Decoration International Design Awards), considerado los Oscar del Diseño, lo que respalda su criterio profesional y compromiso con la excelencia. Entre 2010 y 2020, organizó en Madrid el evento DecorAcción, la primera iniciativa nacional que llevó la decoración a las calles del Barrio de las Letras, en el que participaron los mejores interioristas y atrajo a más de 200.000 visitantes.

Dedicada a la divulgación del diseño, el arte y la arquitectura, la actividad de Marta Riopérez se centra en la investigación de tendencias, hábitos del consumo de la decoración, seleccionando los avances valiosos para dárselos a conocer a una amplia audiencia, apoyando también al despegue de los profesionales y a la industria.