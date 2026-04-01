'DecoMasters' proclama ganadores de su primera edición en TVE a Mar Flores y Carlo Costanzia

Tras dejar la noche del lunes al estreno de 'MasterChef 14', 'DecoMasters' ha emitido este martes la gran final de su primera, y muy probablemente, única edición en TVE. Isa Pantoja y su maridoAsraf Beno, las actrices y amigas Raquel Meroño y Belén López, yMar Flores y su hijoCarlo Costanzia eran las tres parejas que se jugaban la victoria.

Para empezar la gran final, las tres parejas finalistas de 'DecoMasters' se desplazaban hasta Toledo para decorar tres habitaciones de un cigarral, una casa palacio del siglo XVI. Se trataba de un reto decorativo en el que las dos mejores parejas se clasificarían para el gran duelo final y la peor se quedaría como tercera finalista del programa presentado por Patricia Montero.

Eso sí, previamente, para poder tener el privilegio de escoger espacio, las tres parejas se enfrentaban al último mini reto de la edición que consistía en vestir mesas. Y las ganadoras eran Belén López y Raquel Meroño, quienes decidían que espacio decorar cada una de las parejas.

Isa Pantoja y Asraf Beno, terceros finalistas

Para conseguir clasificarse al duelo final, las tres parejas tenían que redecorar una habitación de una casa señorial destinadas al retiro campestre junto al Tajo. Eso sí solo contaban con un presupuesto de 2.500 euros y tenían que ser muy escrupulosos pues el jurado podía tenerlo en cuenta de cara a la elección de las dos parejas duelistas.

Finalmente, tras ver el trabajo de las tres parejas y felicitarlas a las tres por lo bien que lo habían hecho y la evolución tan grande que han demostrado en estas diez semanas, Lorenzo Castillo anunciaba que la mejor pareja de la prueba y por tanto la primera duelista era la formada por Mar Flores y Carlo Costanzia después de haber demostrado ser un tándem perfecto.

Y después, Lorenzo Castillo anunciaba que la segunda pareja en pasar al duelo final era la formada por Raquel Meroño y Belén López. De esa manera, Isa Pantoja y Asraf Beno se quedaban como terceros finalistas.

Isa y Asraf se quedan a las puertas de la final 💔#DecoMastersFinal pic.twitter.com/viAVYdyr0F — DecoMasters (@decomasters_es) March 31, 2026

Mar Flores y Carlo Costanzia, ganadores de 'DecoMasters'

Tras ello, las dos parejas que se clasificaban para el duelo final se enfrentaban al último reto de 'DecoMasters': decorar dos salones con terraza de la casa de Antonio Carmona y su mujer Mariola Orellana con 5.000 euros de presupuesto.

Al haber sido los mejores de la primera prueba, Mar Flores y Carlo Costanzia contaban con una ventaja muy importante: contaban con 30 minutos de ayuda y consejo de Lorenzo Castillo. Por su parte, Raquel y Belén podían escoger qué salón redecorar para conseguir ser las ganadoras y no dudaban en quedarse con el salón más grande mientras que Mar y Carlo se quedaban con el salón con el patio.

Después del gran trabajo de ambas parejas, Mariola Orellana y Antonio Carmona se quedaban encantados con el resultado de ambos salones. Pero sobre todo con el salón que habían decorado Mar Flores y Carlo Costanzia dejándolos sin palabras.

Por su parte, los jueces felicitaban a ambas parejas por el gran trabajo realizado en la última prueba y sobre todo por su evolución en el programa. Tras ello, Lorenzo Castillo anunciaba que la pareja ganadora de la primera edición de 'DecoMasters' eran Mar Flores y Carlo Costanzia, que ganaban un cheque de 50.000 euros, que donaban a la Fundación Raíces de Carlos Maldonado ('MasterChef'), que ayuda a reinsertar a gente en exclusión social y con problemas de adicciones, recién salidos de prisión y mujeres maltratadas.