Giro con la emisión de 'DecoMasters' en TVE: El cambio en la parrilla de La 1 obliga a aplazar su final

TVE modifica su programación de prime time de cara a la próxima semana en plena Semana Santa. La 1 ha decidido desplazar la final de 'DecoMasters' de la noche del lunes para estrenar la décimo cuarta edición de 'MasterChef' a partir de las 22:30 horas aprovechando que 'La Revuelta' descansará por Semana Santa.

Con ese movimiento quedaba en duda qué iba a suceder con la final de 'DecoMasters'. Pues bien ahora la cadena pública ha avanzado que la última entrega de su talent de interiorismo y decoración se emitirá un día después de lo previsto, el martes 31 de marzo.

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🪚 GRAN FINAL de @decomasters_es, el martes, 31 de marzo, después del fútbol en @La1_tve. pic.twitter.com/NeMjxMQgBr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 25, 2026

De esta manera, TVE aprovecha el hueco que deja 'The Floor', tras la final de su segunda edición, para trasladar 'DecoMasters' a ese día y poder lanzar 'MasterChef' en la noche de los lunes adelantándose así a Telecinco y el más que previsible estreno de 'La isla de las tentaciones' justo después de Semana Santa.

Cabe decir además, que la final de 'DecoMasters' irá arropada por el fútbol pues justo antes La 1 emitirá el partido amistoso entre la Selección Española y Egipto. Un encuentro que tendrá lugar a partir de las 21:00 horas desde el RCDE Stadium, la casa del Espanyol en Barcelona.

Con ello, La 1 tratará de impulsar la gran final del talent presentado por Patricia Montero en su final después de haber ido marcando mínimo tras mínimo tras anotar un pobre 8,1% y 410.000 espectadores en su semifinal en la que escogió a Mar Flores y Carlo Costanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno y Raquel Meroño y Belén López como finalistas.

No obstante, 'DecoMasters' no lo tendrá nada fácil en la noche del martes pues tendrá que enfrentarse al todopoderoso 'Supervivientes: Tierra de nadie', que sigue siendo la opción preferida por la audiencia así como a 'En tierra lejana' como ya ha hecho en la noche de los lunes. También competirá contra 'Código 10' en Cuatro y contra El Taquillazo de La Sexta.

Por otro lado, como decimos 'DecoMasters' irá precedido del fútbol, por lo que 'La Revuelta' desaparecerá de la programación de access prime time aprovechando la Semana Santa. Queda por ver cómo configura su parrilla en el access la cadena pública la próxima semana para competir contra las reposiciones de 'El Hormiguero' o 'El Intermedio'.