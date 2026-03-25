El pasado jueves, TVE sorprendió al apostar por doble entrega de estreno de 'La Revuelta' para ocupar el hueco que dejó la cancelación de 'Al margen de todo' en su prime time. Y como el resultado fue satisfactorio, la cadena pública ha decidido repetir su estrategia esta semana.

Así, el pasado jueves, La 1 emitió la entrevista de Pedro Almodóvar con David Broncano en el horario original de 'La Revuelta'. Un programa que consiguió darle el sorpasso a 'El Hormiguero' y liderar tres meses después por encima del programa de Pablo Motos.

La entrevista al director de 'Amarga navidad' hizo que 'La Revuelta' obtuviera uno de sus programas más visto en los últimos meses con un 13.5% de cuota y 1.595.000 espectadores. Justo después, la entrega que contó con Pablo Carbonell como invitado anotó un 11.4% y 825.000 espectadores quedando como segunda opción por detrás de 'Supervivientes' y superando a 'Perdiendo el juicio' (10,5% y 879.000) en Antena 3.

Es por ello por lo que TVE ha decidido replicar esa misma estrategia esta semana aprovechando el hueco con el que cuenta en el prime time del jueves para evitar lanzar alguna de sus nuevas ofertas ('Al cielo con ella', 'Barrio Esperanza', 'Se nos ha ido de las manos', 'MasterChef' o 'El juicio') justo antes de la Semana Santa.

Tal y como ha confirmado El Televisero, las dos entregas de 'La Revuelta' que emitirá La 1 este jueves entre las 21:45 y la 1:00 horas serán de estreno. Lo que por ahora se desconoce es quiénes serán sus invitados.

Así queda la programación del jueves 26 de marzo en La 1: