El último dato de 'La Revuelta' con Almodóvar, desglosado: firma el liderazgo de audiencia y arrasa en jóvenes y Madrid

Parece que La 1 acertó con la gran promoción que hizo de la entrevista de Pedro Almodóvar en 'La Revuelta'. Y es que después de tres meses en los que el programa de David Broncano había sucumbido ante 'El Hormiguero' sin conseguir quitarle el liderazgo, este jueves se cambiaron las tornas.

Así, la entrevista de Pedro Almodóvar, que acudió por primera vez a 'La Revuelta' como invitado para promocionar su nueva película 'Amarga navidad' después de participar en el sketch de bienvenida a Rosalía en noviembre, se saldó con el liderazgo del access prime time con un buen 13.5% de cuota y 1.595.000 espectadores. Un dato que supone su mejor share desde febrero y su entrega más vista desde finales de enero.

Como decimos, además 'La Revuelta' consiguió liderar en estricta franja de competencia frente a 'El Hormiguero' por una décima. Así, entre las 21:55 y las 23:07 horas, el espacio de David Broncano anotó un 13% y 1.601.000 espectadores frente al 12,9% y 1.594.000 espectadores que marcó el espacio de Pablo Motos en Antena 3.

Noche especial de #LaRevueltaTVE con doble programa de estreno en @la1_tve



➡️ En su horario habitual, con Almodóvar, LIDERA con un 13.5% y una media de 1.595.000 espectadores



➡️ Después, firma un 11.4% de share y una media de 825.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vdk8gXfIhJ — Dos30' (@Dos30TV) March 20, 2026

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 21:55h a 23:07h):

'La Revuelta': 13% y 1.601.000

'El Hormiguero': 12.9% y 1.594.000

'Supervivientes': 8.8% y 1.083.000

Pero la noche especial de 'La Revuelta' fue más allá pues la entrega de estreno que emitió La 1 en prime time como sustituto de 'Al margen de todo' de Dani Rovira fue también un éxito en audiencia. El programa que contó con Pablo Carbonell de invitado anotó un buen 11.4% y 825.000 espectadores quedando como segunda opción por detrás de 'Supervivientes' y superando a 'Perdiendo el juicio' (10,5% y 879.000) en Antena 3.

Audiencias en la franja de coincidencia con 'Perdiendo el juicio' (23:15h a 24:23h):

Antena 3 ('Perdiendo el juicio'): 10,5%

La 1 ('La Revuelta'): 13.3%

Telecinco ('Supervivientes 2026'): 13.9%

Radiografía de 'La Revuelta' con Pedro Almodóvar en RTVE

A continuación, te ofrecemos un análisis pormenorizado del rendimiento de 'La Revuelta' en su entrega de access prime time con la visita de Pedro Almodóvar, que creció 2.3 puntos de cuota de pantalla y fue la opción preferida de la audiencia en todas las franjas de edad, gracias a un informe de la consultora Dos30' para El Televisero:

En primer lugar, por targets de edad, 'La Revuelta' sobresalió en adultos jóvenes de 25 a 44 años al anotar un gran 19,7% frente al 9,5% que marcó dicho target en 'El Hormiguero'. También en los jóvenes de 13 a 24, David Broncano arrasó a Pablo Motos con un buen 17% frente al 7,7% que marcó 'El Hormiguero'. 'La revuelta' también lideró en adultos de 45 a 64 años con un 14,9% y en niños de 4 a 12 años con un 12%. Mientras que en mayores de 65 años perdió frente a 'El Hormiguero' (9,6% vs 13,4%).

Por sexos, 'La Revuelta' lideró en hombres con un 13,8% frente al 10% que marcó 'El Hormiguero'. Y en mujeres, fue el programa de Antena 3 quién se llevó el gato al agua con un 14,2% frente al 13,1% que marcó Pedro Almodóvar en 'La Revuelta'.

Fuente datos: Dos30'

La curva minuto a minuto del grueso de la emisión fue en ascenso a medida que pasó el programa y se aprecia como TVE comienza por debajo del 10% siendo superado por Antena 3 pero a partir de las 22:10 horas cuando entró el director de cine fue aumentando hasta marcar datos por encima del 15% más allá de las 23:00 horas.

Fuente datos: Dos30'

Por último, en lo que respecta a los mercados, 'La Revuelta' fue todo un éxito en Madrid donde anotó su mejor resultado con un 18,8% seguido de Galicia (15,9%), Aragón (15,5%), Murcia (15,4%), Comunidad Valenciana (15,3%), Castilla y León (15,3%), Castilla La Mancha (14,9%) y Euskadi (13,8%).

Por debajo de la media nacional se quedaron Cataluña con un 12,9%, Resto con un 12,7% y Baleares con un 12,6%. Mientras que sus peores resultados se dieron en Asturias (11%), Navarra (10,1%), Canarias (9,2%) y Andalucía (9,1%).