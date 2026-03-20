Muchos captaron lo mismo de lo que ocurrió con Pedro Almodóvar al entrar al teatro de 'La Revuelta' con el público

'La Revuelta' ha recibido por todo lo alto a Pedro Almodóvar. Con motivo de esta visita, el programa de TVE ha alargado de manera excepcional su duración, y lo ha hecho con éxito, liderando este pasado jueves su franja de emisión con un 13,5% frente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos (12,9%), y una décima más en estricta coincidencia.

Para recibirle, David Broncano le dedicó unas palabras que ya hacían presagiar la ovación que iba a recibir el invitado: "Es una leyenda. Es quizá el artista más influyente de la historia. Leonardo Da Vinci a su lado es una autentica mierda. Estamos ante el más grande, ante la estrella que más brilla. Un aplauso para Pedro Almodóvar". Acto seguido, el cineasta hizo una entrada triunfal, con todo el público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía en pie.

Esto es algo que se ha visto con muy pocos invitados de 'La Revuelta'. De hecho, el propio Pedro Almodóvar reconocía que "he estado en varias televisiones a lo largo de mi vida y nunca he encontrado un público así". El director cinematográfico acudió al programa de La 1 para promocionar su última película, 'Amarga Navidad', de la que prometió al público entradas para la próxima semana, en agradecimiento al recibimiento que le habían dado.

👏 Pedro 👏Almodóvar 👏



Faltan manos para aplaudir y sobran las palabras. Casi se cae el teatro cuando ha entrado. #LaRevuelta pic.twitter.com/ucN6U1BOa2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 19, 2026

Pedro Almodóvar y Broncano reivindican la memoria histórica

A lo largo de la entrevista, se mostró más cómodo de lo que creía, como así confesó él mismo a Broncano: "Es un misterio que esté aquí tan suelto contigo". Tan a gusto se sintió, que incluso mostró una chuleta que guardaba con el apellido del presentador: "Broncano por si se me olvida. Reconozco que no he hablado mucho de ti y no te tengo memorizado". Su hermano, Agustín Almodóvar, sentado entre el público, también reconoció que Pedro "venía un poco asustado".

En otros temas, el oscarizado director explicó cómo fue su infancia: "Mi padre, durante los años 50 era arriero, atravesaba toda Sierra Morena hasta llegar a Jaén. Recuerdo que una vez hicimos ese viaje, y contaba que a veces se encontraban con bandoleros. Después me di cuenta de que se refería a los maquis. No quería llamarles por el nombre, porque en mi casa, como en la mayoría de las casas españolas durante la posguerra, no se mencionaba que había habido una Guerra Civil y eso pasó, y fue impresionante, murió mucha gente".

Ante estas palabras, Broncano le confesó que a él le gusta "mucho la memoria histórica, porque es muy importante". Algo que ratificó Pedro Almodóvar: "Vamos que si lo es, imagínate tú que la repetimos. Hay que tener cuidado, chicos", pidió, dirigiéndose al público. También aseguró estar "aterrorizado" por la época que estamos viviendo: "Cuando llego a casa y veo el telediario me preocupo mucho".

Pese a ser toda una estrella internacional, nuestro director no se libró de las preguntas clásicas del programa: dinero que tenía en el banco y relaciones sexuales en el último mes. Respecto a la primero, reconoció "no tener ni idea" de lo que tiene, aunque dejó claro que su único capricho es el arte y que con su trabajo le ha ido mucho "mejor de lo que hubiera imaginado en el mejor de los sueños". A la pregunta del sexo, Pedro Almodóvar confesó que cero.

La reacción de los usuarios de X es unánime a la visita de Almodóvar a 'La Revuelta'

Al igual que el público presente en el programa, los usuarios de las redes sociales también aplaudieron la histórica visita de Pedro Almodóvar a 'La Revuelta'.

"No sabes lo que significa vivir bajo una dictadura, y de la noche a la mañana tener toda clase de libertades" 🗽🕊️

🗣Pedro Almodóvar.



Necesario recordar tanto la memoria histórica, y ahora la falta de libertades en la dictadura.👏



Almodóvar, marca España.🇪🇦#LaRevuelta https://t.co/tOUzoIsH6U pic.twitter.com/IFFPUtnk5m — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) March 19, 2026

Qué suerte tenemos en España de tener a alguien como Pedro Almodóvar. Creo que no somos lo suficientemente conscientes... https://t.co/cOwTzSTUuA — Javier Ruiz (@rsjavi) March 19, 2026

te quiero tanto tanto tanto, no te haces una idea https://t.co/KzHTeVUKbJ — marensiitta (@marensiitta) March 20, 2026

El Dios al que yo le rezo https://t.co/NXSkeCOa1d — Ana🫀 (@Ana_dmati) March 19, 2026

Es parte de nuestra Historia. https://t.co/rfrtVFftkB — Fidel del Campo (@fidelcq) March 19, 2026

Vi "Todo sobre mi madre" con 14 años y sentí los pelos de punta. Ahí me enganché al cine de este hombre para siempre, porque me enganché a sentir cosas viendo su cine. Grande, enorme y eterno Pedro. https://t.co/1N22whLwsK — EL PELICULITAS (@MrPeliculitas) March 19, 2026

Que grande es Pedro❤️🥰🎥 https://t.co/RxkQP2J120 — La Parada de los Sueños (@laparadadelcine) March 19, 2026

Uno de los cineastas más grandes del mundo. Don Pedro Almodóvar. #LaRevuelta https://t.co/iXtgdi5E1T — Luis Cabrerizo 🇵🇸🇪🇸🇪🇺 (@LuisCabrer93604) March 19, 2026