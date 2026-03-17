'La Revuelta' anuncia la visita bomba de Pedro Almodóvar a Broncano y confirma los invitados de esta semana

'La Revuelta' ha vuelto a dar un giro a su estrategia de cara a una nueva semana en TVE avanzando su plantel de invitados casi al completo. David Broncano ha adelantado este lunes el resto de famosos invitados que pasarán por el sofá del programa. Así, tras la visita de Luis Zahera y M-Clan, el presentador volvió a abrir el sobre "directo desde Moncloa" que contiene el plantel de estrellas.

"¿Te lo ha enviado Pedro personalmente?", ha preguntado el integrante de M-Clan con sorna al ver que el humorista recibía un lunes más el sobre que contiene el resto de invitados de la semana. "Viene directo del Gobierno de España, ellos nos mandan esto y ahora nosotros tenemos que invitar a la gente e intentar que vengan", ha bromeado el presentador entre risas del público.

David Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta' para el resto de la semana

David Broncano en 'La Revuelta'

Así, David Broncano desveló este lunes que las próximas estrellas en pasar por 'La Revuelta' serán Rosana, que acudirá este martes al espacio de TVE por primera vez. La cantautora visitará por primera vez al humorista para desvelar todos los detalles de la nueva música que estrenará a lo largo de este 2026.

El miércoles queda reservado para un invitado misterioso, pues Broncano ha asegurado ante la audiencia que "aún no saben" quién acudirá al programa este día. Y es que, una vez más, el espacio de TVE apuesta por desvelar parcialmente su lista de invitados dejando una entrega de la semana sin desvelar. Sin embargo, si tienen claro quién cerrará la semana por todo lo alto.

Pedro Almodóvar será el encargado de poner el broche final a la semana el próximo jueves, visitando por primera vez como invitado 'La Revuelta', tras su breve participación en el sketch de Rosalía el pasado mes de noviembre, y justo antes del estreno de 'Amarga Navidad' en cines. Esta visita se produce una semana después de que los protagonistas del film, Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie, acudiesen a 'El Hormiguero' para promocionar la película.