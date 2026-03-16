Quiénes son hoy, lunes 16 de marzo los dos invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras cerrar la semana con la visita de Juan Bengoechea y Parquesvr, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez al militar para conocer de primera mano su trabajo en el Ejército del Aire pilotando el Eurofighter Typhoon. La recta final de la noche quedó reservada para la actuación en directo de la banda de rock madrileña.

La visita del comandante y el grupo se tradujo en un 11.2% de share y 1.334.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 14.4% de share y 1.756.000 espectadores gracias a la visita de los protagonistas de 'Amarga Navidad'. Por otro lado, 'Supervivientes' firmó un 10.1% de cuota de pantalla y 1.225.000 en su versión express.

Luis Zahera y M-Clan, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 16 de marzo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Santiago Segura, que regresa al espacio de Antena 3 pocos días después del estreno de 'Torrente, Presidente' en cines para analizar cómo ha ido el primer fin de semana en taquilla de la nueva entrega de la franquicia. Por su parte, David Broncano recibirá a Luis Zahera y M-Clan.

El actor regresará al espacio de David Broncano para presentar la nueva temporada de 'Clanes', que llegará a Netflix con su segunda entrega el próximo 3 de abril. El gallego es una de las incorporaciones estrella de esta nueva temporada, sumándose así al reparto de la que fue la serie de habla no inglesa más vista en su semana de estreno en 2024, además de posicionarse número 1 en 28 países.

La recta final de la noche queda reservada para M-Clan, que visitarán 'La Revuelta' por primera vez tras anunciar su regreso a los escenarios con motivo del 30 aniversario de la banda. El grupo realizará este año una gira especial en la que repasarán algunos de sus mayores éxitos.