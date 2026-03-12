Confirmados los 6 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 16 al 19 de marzo contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 16 al jueves 19 de marzo a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió por primera vez a Juanma Moreno, se reencontró con Luis Fonsi, entrevistó a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero y cerró la semana de la mano de los protagonistas de 'Amarga Navidad', Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Santiago Segura, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar 'Torrente, Presidente', la nueva entrega de la famosa saga. El martes queda reservado para Ana Torroja, que acudirá al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo álbum 'Se ha acabado el show'.

El miércoles llega el turno de Mario Casas y Mariela Garriga, que visitarán juntos el programa de las hormigas para desvelar todos los detalles de 'Zeta', su nueva película. El jueves, Megan Montaner y Rodolfo Sancho serán los encargados de cerrar la semana con motivo del estreno de la segunda temporada de 'Entre Tierras'.

Lunes 16 - Santiago Segura

El lunes, Santiago Segura será el encargado de abrir la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' poco después del esperado estreno de 'Torrente, Presidente', la nueva entrega de la popular saga que llega a los cines este viernes 13 de marzo. Se trata de la sexta película de la franquicia, que continúa después de más de una década de pausa las aventuras de José Luis Torrente.

Martes 17 - Ana Torroja

El martes queda reservado para Ana Torroja, que regresará al espacio de Antena 3 para celebrar su nueva música. La intérprete visitará a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de 'Se ha acabado el show', su nuevo álbum de estudio que se estrena el próximo 20 de marzo con diez nuevos temas, todos escritos por la artista en su totalidad.

Miércoles 18 - Mario Casas y Mariela Garriga

Mario Casas y Mariela Garriga llegarán el miércoles a 'El Hormiguero', y lo harán con motivo del estreno de 'Zeta', la nueva película que protagonizan juntos y que llegará a las salas de cine el próximo viernes 20 de marzo. El dúo protagoniza un thriller de espionaje que arranca con el asesinato de cuatro ex agentes de inteligencia.

Jueves 19 - Megan Montaner y Rodolfo Sancho

El jueves, Megan Montaner y Rodolfo Sancho serán los encargados de despedir la semana justo después del esperado estreno de la segunda temporada de 'Entre Tierras'. La serie, disponible en Atresplayer a partir del 15 de marzo, retoma la historia de los Cervantes veinte años después.