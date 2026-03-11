Atronador aplauso a 'La Revuelta' por lo que hizo en su despedida y hacen esta comparación con 'El Hormiguero'

Este martes, 10 de marzo, 'La Revuelta' recibió la visita de Jorge Drexler. El artista uruguayo acudió al programa de La 1 para promocionar su nuevo disco 'Taracá', así como el primer single del mismo, 'Toco madera'. Sin embargo, no acudió solo.

Además de hablar de su faceta personal y profesional, Jorge Drexler confesó a David Broncano cuál fue uno de los momentos más felices de su vida: cuando dio el pregón del Carnaval de Cádiz en el año 2013. Esto es algo que, según explicó, solo han hecho "dos extranjeros: Cantinflas, en el 84, y yo". Por lo tanto, es algo de lo que se siente muy orgulloso.

Para esa ocasión tan especial, cantante preparó un espectáculo a la altura. Allí conoció a la Comparsa DSAS3 con la que, trece años después, aún mantiene el vínculo y a los que quiso incorporar en su actuación en 'La Revuelta'. Esta comparsa ha sido la ganadora del Carnaval de Cádiz durante dos años consecutivos, en 2025 y 2026, por lo que Jorge Drexler ha querido que todos disfrutemos de su arte.

El uruguayo interpretó su tema 'Las palabras' al final del programa. De pronto, aparecieron los miembros de la comparsa para acompañarle. "Es la comparsa ganadora del Carnaval de Cádiz de este año y del año pasado. Son los actores ganadores de dos años seguidos, que eso es muy difícil", explicó el artista en 'La Revuelta', antes de que Broncano le diera el micrófono a uno de sus miembros que informó que hacen más actuaciones durante el año.

El alegato en defensa de la sanidad pública en 'La Revuelta'

El presentador no dudó en pedirles una actuación para cerrar el programa, y ellos aceptaron encantados. "La Comparsa es un alegato a la sanidad pública, muy especial para nosotros y para la gente que nos sigue. Vamos a hacer una cuarteta de la campana", explicaron.

La letra de la canción dice así: “Campana del derecho universal, Campana del cuidado y del amor, Campana de la suerte de sanar y de la investigación. Campana contra la precariedad, el desmantelamiento y el dolor. Contra las artes del rey Baltasar y la privatización. Campanas suena por la sanidad, la publica, absoluta y gratuita".

Ovación masiva a la Comparsa DSAS3 por su actuación en 'La Revuelta'

La actuación se llevó los aplausos de todos los usuarios de las redes sociales. Uno de los más comentarios más destacados fue el de Manu Sánchez, quien hace poco también se llevó una gran ovación por su defensa de la sanidad pública en 'Lo de Évole'. "¡Esto es una maravilla! Qué sensación para el resto de España debe ser la de descubrir que hay algo tan gigante y único como el Carnaval de Cádiz ante la que viven ajenos", comenzó escribiendo el cómico andaluz en su cuenta de X.

"Gracias Jorge Drexler por regalarle a toda España y al mundo la luz de uno de los mejores artistas vivos del planeta. La Comparsa de Cádiz DSAS3 es una joya universal. ¡Esto tiene que pasar más!", finalizó Manu Sánchez. Otros tuiteros recordaban que el día anterior, 'El Hormiguero' había tenido como invitado a Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, quien, según ellos, "ha desmantelado la sanidad pública".

