'Sueños de Libertad', avance del capítulo 548 del lunes 27 de abril: Un regreso y el paradero real de Fina

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) y la pista sobre el paradero de Fina (Alba Brunet).

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras el entierro de Pelayo, doña Clara y Darío le dan su último adiós mientras Marta sigue disimulando ante su suegra para evitar escándalos y ella le da las gracias por sus palabras hacia su hijo.

Nieves muestra su preocupación por el estado de salud de Pablo y comparte sus temores con Miguel con que toda la tensión de estos días termine afectando a su problema con el estómago. De primeras, Miguel se muestra frío pero cuando es testigo del malestar de su padre en la cantina opta por hablar con él recordándole que tiene que cuidar su alimentación.

Álvaro visita a Gorito para hacerle un nuevo encargo y aprovecha para decirle que necesita más dinero para poder marcharse de Toledo. Después Gorito le propone a su socio dar un golpe a gran altura y él no duda en aceptar. Por otro lado, Eduardo intenta organizar una cita en su próximo viaje a Pelahustán pero ella rechaza su oferta.

Damián pone al corriente a Digna de su pillada a Paula con Tasio y deja claro que no piensa permitir que la doncella se entrometa en el matrimonio de su hijo con Carmen. Después, Tasio habla con su padre y consigue que de marcha atrás al despido de Paula aunque Damián deja claro que no piensa permitir ningún escándalo en su casa. Por si fuera poco, Carmen regresa de Sevilla. Por otro lado, Damián también consigue el perdón de Julia tras sincerarse con ella sobre sus errores del pasado.

Doña Clara se despide de Darío y de Marta antes de volver a Madrid. También Darío prepara su vuelta a México pero antes decide hablar con Marta agradeciéndole que acudiera al entierro y termina revelándole lo que sabe sobre el paradero de Fina y le promete ayudarla para encontrar a su amada y que puedan reencontrarse.

Darío y Doña Clara en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta se refugiaba en el alcohol tras la confesión de Darío y se negaba a acudir al entierro de Pelayo tras haber destrozado su vida por su ambición política y se lo contaba todo a su padre y su tía. Pero Digna trataba de convencer a su sobrina para que acuda a la despedida de su marido en respeto a doña Clara y ella terminaba accediendo.

Damián no dudaba en actuar con contundencia sin hablar con Digna y le anunciaba a Paula que está despedida y que quiere que abandone su casa por su intolerable comportamiento con Tasio. Después la joven doncella se refugiaba en Tasio y buscaba su consuelo ante lo sucedido.

Por su parte, Begoña hacía un descubrimiento sobre Eduardo que cambia completamente su percepción sobre el chófer. Mientras, en la fábrica, Gabriel descubría que Pablo ha tenido que abandonar su casa. Una información que podría utilizar a su favor.

En la cantina, Miguel acudía a ver a Mabel para saber su opinión sobre si debería perdonar a su padre o no. Su hermana le confesaba que ella tampoco quiere perdonarle pero que al final son cosas entre sus padres y no tienen que entrometerse. Mientras él le confesaba que siente alivio al no tener a su padre cerca.

Finalmente, Claudia mostraba su gran malestar con Mabel y decidía romper definitivamente su amistad con Salva pues el dolor de la traición de ambos es superior a sus fuerzas y no quiere tenerlos cerca.