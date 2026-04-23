'Sueños de Libertad', avance del capítulo 547 del viernes 24 de abril: Una despedida y el entierro de Pelayo

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) y la pista sobre el paradero de Fina (Alba Brunet).

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta se refugia en el alcohol tras la confesión de Darío y se niega a acudir al entierro de Pelayo tras haber destrozado su vida por su ambición política y se lo cuenta todo a su padre y su tía. Pero Digna trata de convencer a su sobrina para que acuda a la despedida de su marido en respeto a doña Clara y ella termina accediendo.

Damián no duda en actuar con contundencia sin hablar con Digna y le anuncia a Paula que está despedida y que quiere que abandone su casa por su intolerable comportamiento con Tasio. Después la joven doncella se refugia en Tasio y busca su consuelo ante lo sucedido.

Por su parte, Begoña hace un descubrimiento sobre Eduardo que cambia completamente su percepción sobre el chófer. Mientras, en la fábrica, Gabriel descubre que Pablo ha tenido que abandonar su casa. Una información que podría utilizar a su favor.

En la cantina, Miguel acude a ver a Mabel para saber su opinión sobre si debería perdonar a su padre o no. Su hermana le confiesa que ella tampoco quiere perdonarle pero que al final son cosas entre sus padres y no tienen que entrometerse. Mientras él le confiesa que siente alivio al no tener a su padre cerca.

Finalmente, Claudia muestra su gran malestar con Mabel y decide romper definitivamente su amistad con Salva pues el dolor de la traición de ambos es superior a sus fuerzas y no quiere tenerlos cerca.

Pablo y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves le admitía a Begoña que todavía sigue queriendo a Pablo y aunque por ahora no tiene muy claro que hacer con respecto a su matrimonio, lo que si tiene claro es que quiere evitar que Miguel se distancie de su padre y cometa los errores que cometió ella con su propia familia y por ello trata de mediar con su hijo para que perdone a su padre.

Por su parte, Mabel recogía sus cosas para marcharse a la habitación de enfrente tras la petición de Claudia y antes de mudarse se abría en canal con Valentina sobre lo cobarde que ha sido con Claudia con respecto a sus sentimientos por Salva dejando claro que nunca quiso hacer daño a su compañera. Paralelamente, Claudia acudía al dispensario para buscar algún remedio para su mal de amores y volvía a encontrar un gran apoyo en Miguel.

Marta se refería a Álvaro por su nombre y él presa del pánico al creer que puede verse amenazado por el asesinato de Pelayo, le decía a Beatriz de huir rápidamente de Toledo pero ella se negaba a marcharse hasta que no consiga sacarle a Gabriel todo el dinero posible. Por otro lado, Gabriel intentaba seguir acercando posturas con Begoña pero su rechazo llevaba a que los recuerdos con Beatriz empiecen a aflorarle por la cabeza.

Pese a que sigue bastante dolida con su abuelo, Julia empezaba a mostrarse abierta a tratar de recuperar la relación con Damián y Begoña no dudaba en hablar con el que fue su suegro para allanar el terreno de cara a una reconciliación entre abuelo y nieta. Paralelamente, Eduardo le devolvía el gesto a la enfermera y le regalaba una talla que ha hecho él mismo.

Paula aprovechaba la ausencia de Carmen para tratar de seducir a Tasio y apostar por sus sentimientos pero él le frena para evitar males mayores. Finalmente, Darío regresaba a Toledo para el funeral de Pelayo y terminaba confesándole a Marta toda la verdad sobre Fina y las amenazas de su pareja para lograr que se marchara de Toledo provocando que Marta sufriera un ataque de ansiedad.