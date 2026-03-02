El público dicta esta atronadora sentencia a la entrevista de Jordi Évole a Manu Sánchez en La Sexta

La Sexta ha emitido este domingo 1 de marzo una nueva entrega de 'Lo de Évole'. En esta ocasión, Jordi Évole y todo su equipo se han trasladado hasta el Cartuja Center CITE de Sevilla para grabar una entrevista con el cómico Manu Sánchez, frente a 2.000 personas que asistieron como público.

Entre los asistentes a la charla en el programa de Atresmedia se encontraban el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, la vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y el exdiputado Diego Cañamero. Entre los temas que abordaron se encontraba las enfermedades que ambos sufren: un cáncer de testículos en el caso del cómico y la cataplexia en el caso del presentador.

De hecho, Jordi Évole sufrió un episodio de cataplexia en el sofá, debido a los continuos chistes y bromas que hacía su invitado, pese a tocar temas tan delicados. "Yo aquí charlando, el notas dormido, y después la fama los andaluces. Esta es la foto de España, aquí un montón de andaluces esperando a que un catalán se despierte para seguir", bromeaba Manu Sánchez, mientras que el presentador le pedía que parase.

Cuando Jordi Évole consiguió reponerse, ambos debatieron sobre el pensamiento de izquierdas. En un momento dado, el invitado le hizo una confesión: "Tengo un yate y creo en un socialismo de yate y chalé. Es que parece que por ser de izquierdas no podamos comer marisco. Hay gente de derechas que se cree que el marisco es solo para ellos. Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra me como lo que me da la gana. Me encantaría que aspiráramos a eso. Nos están convenciendo de que nuestras metas sean más cortas".

Hoy de primero tenemos socialismo con gambas: "¿Por qué a la derecha le preocupa tanto nuestro ácido úrico?" #LoDeManuSánchez

El ovacionado alegato de Manu Sánchez sobre la sanidad pública

Además, Manu Sánchez explicó a Jordi Évole que cree en el reparto de la riqueza: "Quien no cree no tiene ni puta idea de lo que va esta. Yo antes decía que pagaba la mitad de lo que gano en un acto de generosidad. Ahora te digo que soy incapaz de hacer ni la cuenta de lo que en estos dos últimos años le he costado a la sanidad púbica curándome un cáncer".

Este alegato del cómico en favor de la sanidad pública fue muy aplaudido por la audiencia del programa, que se alzó como lo más visto en la noche del domingo. 'Lo de Évole' alcanzó con Manu Sánchez su segundo mejor dato de la temporada, con 1.438.000 espectadores de media, y un 11,4% de cuota de pantalla. Arrasó especialmente en Andalucía, con un 16,4% de share, aunque también lideró en Galicia y Madrid y en target comercial.

Aplausos la entrevista de Jordi Évole a Manu Sánchez: "Es para que se muestre en todos los colegios y universidades"

Los usuarios de X que estaban viendo el programa dictaron una atronadora sentencia sobre la entrevista. Rosa Villacastín aplaudió tanto al presentador como al invitado: "Felicidades por sus elogios de la Sanidad Pública, la educación, la lucha de clases, su socialismo, que no oculta porque no le da la gana. Esta entrevista con Jordi Évole deberían pasarla por todas las televisiones".

María Jesús Montero, quien estuvo presente durante la entrevista, también dio su opinión al respecto: "Has estado inmenso, Manu Sánchez. Genio e ingenio para pensar. Vaya repasito con arte nos has regalado hoy con Jordi Évole". También Antonio Maíllo, Coordinador Federal de Izquierda Unida, elogió las palabras del cómico: "Desde la carcajada, la alegría, el orgullo y la reivindicación es como se construye una Andalucía digna. Manu Sánchez lo representa a la perfección: con humor, pero también con un fuerte compromiso en la defensa de nuestra tierra y de nuestra sanidad pública.

"Lo de Manu Sánchez defendiendo la sanidad pública no fue solo un discurso, fue un recordatorio necesario: verdades como puños, ironía afilada y una defensa clara de que lo público no se vende, se cuida"; "La Sanidad Pública se defiende y apoya todos los días. Las competencias son de las CCAA; la CM de la Sra Ayuso a la cabeza en privatización, Moreno Bonilla, Pérez Llorca, Capellán, López Miras, Rueda y Azcón la siguen", fueron otros de los comentarios que se pudieron leer en X.

No se hace una idea @jordievole

Lo de Manu Sánchez defendiendo la sanidad pública no fue solo un discurso, fue un recordatorio necesario: verdades como puños, ironía afilada y una defensa clara de que lo público no se vende, se cuida. 👏



Creo que #LoDeManuSánchez es lo mejor que he visto en televisión, como mínimo, en muchos años.

Esto no es televisión, es vida, enseñanza y decencia. Debería ponerse a los y las jóvenes, antes de que tengan edad de votar y de enamorarse.

La #SanidadPública se defiende y apoya todos los días.🏥



Las competencias son de las CCAA;la CM de la Sra Ayuso a la cabeza en privatización,Moreno Bonilla,Pérez Llorca,Capellán,Lopez Miras,Rueda y Azcón la siguen.#FelizLunes

Este programa esta siendo para enmarcar.👏👏



Yo quisiera que Manu Sánchez fuese el peor de mis amigos.



"Hay gente de la derecha que cree que las gambas no es más que para ellos"



Emocionado con el reconocimiento de @jordievole a los profesionales "anónimos" que han tratado y cuidado a @_ManuSanchez_ en la Sanidad Pública

Como compañero de ell@s me siento muy reconocido.

El mayor activo del sistema son los profesionales.

"Que creo que quien más gana más tiene que pagar, que creo que hay servicios públicos que son innegociables como la #SanidadPública; cada vez que yo me siento en lugares que no eran para mí, por mí sangre y mi origen, creo que es un triunfo"🌟

Lo de Manu Sánchez defendiendo la sanidad pública no fue solo un discurso, fue un recordatorio necesario: verdades como puños, ironía afilada y una defensa clara de que lo público no se vende, se cuida. 💚🏥



Un mensaje directo, claro y con mucho sentido del humor.



Dice verdades como puños y hace una defensa clara de que lo público no se vende. Se gestiona, se valora y se defiende.



