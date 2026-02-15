Jordi Évole dicta esta sentencia al cómico Manu Sánchez tras su pregón en el Carnaval y pone voz a muchos

En plena celebración de los carnavales, el cómico Manu Sánchez fue el encargado de dar el pregón que abre la semana de celebraciones en Cádiz. Y el cómico sorprendió con un discurso convertido en una especie de Hércules carnavalesco que ha sido compartido por Jordi Évole.

"Libertad no solo es una palabra que se escribe con ocho letras. Libertad se escribe con sangre de lesbianas, maricones, carnavaleros, copleros, comparsistas y poetas", aseveró Manu Sánchez.

"Libertad no es solo una palabra que se escribe con ocho letras como ocho son las provincias que pide libre y tierra. La libertas se conquista en siglos y se pierde en una tarde. Libertad es echar al fuego más leña de la que arde", siguió defendiendo en su pregón el cómico gaditano.

Y finalmente, en su pregón alabado por Jordi Évole, Manu Sánchez recalcó que "la libertad es un derecho y como todos los derechos se conquista por la izquierda". "Primero se niega, se patalea, se frena, se boicotea y luego pasado un tiempo cuando al final se consigue, ya te explica la derecha que entre todos lo habéis hecho y llevan ellos la empresa", sentenció.

Un discurso que Jordi Évole no ha dudado en compartir en su cuenta de "X" con un mensaje que se está viralizando. "'Libertad es una palabra que se escribe con sangre de lesbianas, maricones, carnavaleros, copleros, comparsistas y poetas'. Pregón histórico del Carnaval de Cádiz. Solo lo podía hacer así @_ManuSanchez_ Suministrar cada 8 horas ante síntomas de fascismo", señala el presentador de La Sexta.