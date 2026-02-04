Jordi Évole firma el tuit del día al utilizar a Silvia Intxaurrondo para retratar el último desliz de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a liarla y a sufrir un lapsus en su última comparecencia al equivocarse con el nombre de la empresa que estaba visitando hasta en ocho ocasiones. Un detalle que no ha pasado desapercibido y sobre el que Jordi Évole se ha manifestado.

Así, el líder del PP seguía este miércoles con su gira por Aragón de cara a las elecciones de este domingo y visitaba Fribin, una empresa proveedora de carne. El problema es que hasta en ocho ocasiones, Feijóo se ha equivocado con su nombre llamándola "brifín" pese a que había un cartel enorme con el verdadero nombre justo detrás de él.

"He estado conversando y conociendo con mayor detalle esta gran empresa, aquí, en Binefar. Más de 60 años instalada en la en la provincia de Huesca y Brifín es todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural", empezaba diciendo Núñez Feijóo. "Brifín es un símbolo de la competitividad y la productividad del sector primario español y Brifín es una oportunidad. Brifín son más de 1.100 trabajadores. Brifín exporta el 70% de su valor fuera de España y Brifín supone aproximadamente el 10% del producto interior bruto de la comarca de Litera. Brifín, en definitiva, es vida", añadía.

Tras ver este nuevo lapsus de Alberto Núñez Feijóo, Jordi Évole no se ha podido reprimir con su golpe acordándose de Silvia Intxaurrondo y también de Isabel Díaz Ayuso para dejar claro que el líder del PP no es capaz de hacer una buena campaña sin errores.

"Las semanas finales de campaña de Feijóo son gloriosas. Esta vez no le pueden echar la culpa ni a Silvia Intxaurrondo", expresa Jordi Évole aludiendo sin lugar a dudas a la entrevista que le realizó en 'La Hora de La 1' al líder del PP antes de las elecciones del 23-J en 2023.

"Y con mucha probabilidad va a ser el próximo presidente de España. Mientras, Isabel calienta en la banda. Poco nos pasa", sentencia el presentador de 'Lo de Évole' en La Sexta.