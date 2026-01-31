La incómoda petición de Jordi Évole a Sonsoles Ónega durante su entrevista ante la que ella guardó silencio

Este próximo domingo, 1 de febrero, 'Lo de Évole' emitirá la esperada entrevista de Jordi Évole a Iñaki Urdangarin. Por tal motivo, este viernes, Sonsoles Ónega ha conectado en directo desde su programa con el catalán para que diera algunas pinceladas de su charla con el exmarido de la infanta Cristina.

"¿Él puso alguna condición?", le preguntó, muy directa, la presentadora. Jordi Évole contestó sin tapujos: "No puso ninguna condición, y la verdad es que fue una conversación en todo momento educada, amable. Yo no iba a volver a juzgar a Iñaki Urdangarín. Él ya fue juzgado por la justicia española, fue condenado. Hay una verdad judicial por la que tuvo que pagar seis años de condena, tres años de cárcel y no me parecía que yo tuviera que hacer de fiscal. Me interesé mucho más por otras cosas".

El presentador explicó también que el exduque de Palma "llegó acompañado de una persona, mujer. Era un acompañante profesional", dejando claro que no era su actual pareja, de la que "sí habla en la entrevista". También habló del caso Nóos que le llevó a ingresar en prisión. Según recuerda Sonsoles Ónega, Iñaki Urdangarín pasó de ser "el yerno perfecto al banquillo de los acusados".

A raíz de esto, Jordi Évole echa la vista atrás para recordar cómo su boda con la infanta Cristina fue de "cuento de hadas" en Barcelona. "Yo creo que en su momento fueron los guays de la Casa Real", asegura, aunque matiza, entre risas: "Ahora la guay es Letizia". "En su momento (Iñaki y Cristina) gozaron de una popularidad tremenda. Pasar de eso a verte bajando la rampa de Palma, a verte sentado en el banquillo de los acusados, a verte en la cárcel de Brieva, a ser insultado por la calle… me parece un arco narrativo de película", reconoce.

Érase una vez un rey que envió un emisario para pedir el divorcio de su hija. No es un cuento, es #LoDeUrdangarin



📺 Domingo, 21:30h, en @laSextaTV pic.twitter.com/O4hZfPa29j — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 31, 2026

La incómoda petición de Jordi Évole a Sonsoles Ónega

"Lo que sí me gustaría a mí es saber si este domingo en Zarzuela se va a poner La Sexta a las 21:30", confiesa el comunicador catalán. "Igual en Abu Dabi", bromea Sonsoles Ónega. Además, el presentador dejó claro que los reyes actuales no le han pedido que les de un adelanto: "Aunque hubiera estado encantado de haber ido a Zarzuela a enseñarles a Felipe VI y a la reina Letizia el documento. Pero solo de imaginármelos en el sofá el domingo…".

Aprovechando la ocasión, Jordi Évole ha lanzado una incómoda petición a la presentadora, gran amiga de Doña Letizia desde hace décadas: "Yo no sé si tú Sonsoles tienes la manera de saber si eso ha pasado. A mí me haría ilusión saberlo". "Imaginar es libre y además es gratis", le dijo Paloma García-Pelayo ante la sonrisa pícara de la periodista. Beatriz Cortázar recordó entonces que Iñaki fue el encargado de comprar "el anillo de bodas" a Letizia, "era el confidente de Felipe…, han tenido una relación muy estrecha. Aunque sea por curiosidad, lo ves".

Évole confiesa su admiración hacia la reina Letizia

Pero Jordi Évole fue más allá y expresó un deseo: "Después de la entrevista un texto escrito por doña Letizia sobre las impresiones que le ha causado la entrevista, eso me parecería maravilloso". "Segunda petición", comentaba entre risas Paloma García-Pelayo, dirigiéndose a Sonsoles Ónega. Acto seguido, el presentador reconoció ser "fan de la reina Letizia. Creo que tenemos una representante pública que está muy por encima de cualquier rey que hayamos tenido. Hay una manera de dar discursos, de comunicar, de estudiar bien el auditorio al que vas. Eso no es fácil. Y eso esta reina lo tiene".

"A lo mejor te mandan un WhatsApp", le dijo Beatriz Cortázar, ante esta posibilidad. Finalmente, la conductora del espacio zanjó el tema ante la incómoda situación en la que la estaban poniendo: "Pero vamos a ver, ¿podemos hablar del programa de Évole? Alguien está llamando al director quejándose. ¿Será Zarzuela?", sentenció, entre risas, la presentadora.